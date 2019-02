Zábavný karneval v kulturním domě Kudlovice byl pro tamní dětskou drobotinu vhodným vyplněním prvního nedělního odpoledne měsíce února. Netradiční zážitek jim připravilo tak trochu pohádkově strašidelným, ale i zábavným a soutěživým programem třináct herců divadelního souboru Zdeňka Štěpánka z Napajedel.

„I když měl karneval název Bojíte se temnoty, byl jen trochu strašidelný, abychom tu dětskou drobotinu moc nevylekali. My ji totiž přišli pobavit tanečky i soutěžemi, které se týkaly temnoty. Třeba stavbou kostlivce, pojídání kostí se šlehačkou, pitím krve, strašidelnou překážkovou dráhou, přenášením očí z pingpongových míčků na lžičce a podobně,“ svěřili se režiséři úvodní karnevalové scénky Mikuláš Švehla se Zbyňkem Strašákem.

Netajili se tím, že s karnevalovým programem do Kudlovic už několik let rádi zavítají. „Tady vždycky vládne perfektní a přátelská atmosféra. Nejen děti, ale i jejich rodiče se nechají bez okolků vtáhnout do tanečků a různých soutěží. Nejinak tomu bylo minulý týden i na dětském karnevalu v Huštěnovicích,“ svěřil se Mikuláš Švehla.

Dětské radovánky, pořádané kulturní komisí obce, jsou už léta v Kudlovicích velkým magnetem pro děti i dospělé a těší se jejich velkému zájmu. Na tanečním parketu ožily nejrůznější pohádkové postavičky. Nejedna maminka a babička byly pyšné na tu svoji princeznu, žabičku, indiánku, piráta, čaroděje, upíra, čertíka či vlkodlaka, pro něž po večerech připravovaly kostým.

„Scénky, soutěže, tanečky, veselá nálada, a rej roztodivných masek, to byl ten správný dětský karneval, který se konal v režii mladých divadelníků z Napajedel,“ neskrývala nadšení ze zábavy pro děti i dospělé jedna z kudlovických maminek.