Rychlé šípy zakončí na Kolejním nádvoří



- 9. 10. 2000 měla komedie premiéru

- 29. listopadu oslaví Rychlé šípy 500. reprízu

- 30. 6. zakončí inscenace sezónu na Kolejním nádvoří

- 2 pouze dva herci, Josef Kubáník a David Vacke, odehráli všechny reprízy

Davide, hraješ Jindru Hojera, což je, myslím, jediná postava ze slavné pětice, která má dosud žijící a reálný předobraz. S Jindrou Hojerem ses také osobně setkal. Jaký to byl pocit?

Na tuto otázku jsem samozřejmě odpovídal už mnohokrát a pokaždé stejně. Je to NEZAPOMENUTELNÉ. Nejen proto, že je to skutečný Jindra Hojer, ale především proto, že je to dobrý člověk, je vtipný, rázovitý, čestný a velmi pohotový. Pevně věřím, že bude zdravotně v pořádku a přijede na pětistou reprízu.

Jubilejní 500. reprízu oslaví Rychlé šípy na podzim. Co bys komedii do budoucna popřál a jak bys ji chtěl oslavit ty?

To je jasné, dalších 500 repríz, minimálně. Pětistou reprízu bych chtěl odehrát a oslavit na fotbalovém stadionu Miroslava Valenty, s velkoplošnými obrazovkami a s živým hudebním doprovodem v podání Filharmonie Bohuslava Martinů. A následným ceremoniálem, při němž bychom všichni, co se na představení podílíme, obdrželi z rukou starosty města klíčky od nové Škody Superb. Myslím tím auto pro každého, ne jednu Škodovku dohromady (směje se).

Rychlé šípy si poprvé zahrají na Kolejním nádvoří

Slovácké divadlo opět zakončí divadelní sezónu legendární komedií Rychlé šípy. Speciální a poslední předprázdninové představení se letos uskuteční na Kolejním nádvoří v Uherském Hradišti. Akce je součástí Slováckého léta a proběhne v neděli 30. června.

„Na Kolejním nádvoří budeme hrát poprvé a těšíme se. Samozřejmě, že na diváky, ale protože půjde o poslední představení sezóny, tak hlavně na jeho atmosféru. Protože ta vidina několikatýdenního volna dělá na jevišti divy,“ říká mluvčí divadla a herec Josef Kubáník.

„Zcela upřímně, na poslední představení se těším již jen z toho důvodu, že je poslední. Na konci sezóny toho už má každý tak akorát, takže začátkem prázdnin asi nikdo nepohrdne,“ dodává herec David Vacke.

Komedii se souborem nastudoval režisér Robert Bellan a na repertoáru Slováckého divadla je už devatenáctým rokem. Premiéra se uskutečnila 9. října 2000. V listopadu Rychlé šípy oslaví neuvěřitelnou 500. reprízu a inscenaci vidělo více než sto tisíc diváků. Zdá se, že herce i přes tato neuvěřitelná čísla hraní stále baví.

„Už teď vládne kolem pětisté reprízy velké napětí,“ říká ředitel

Slovácké divadlo konečně oznámilo, kdy proběhne jubilejní 500. repríza komedie Rychlé šípy. „Bude to chvíli po devatenáctých narozeninách komedie, přesně 29. listopadu,“ prozradil ředitel divadla Michal Zetel.

„Už teď vládne kolem pětisté reprízy velké napětí, připravujeme se na mimořádný zájem o vstupenky. I proto jsme se domluvili na velmi přísných pravidlech, takže diváci nemusejí mít strach, že bychom si lístky rozdali mezi sebou, z čehož nás občas podezřívají,“ uklidňuje zájemce Michal Zetel a přidává ještě jedno důležité datum.

„Je to 10. září v osm hodin ráno. Právě tento den předprodej na jubilejní reprízu vypukne,“ dodává ředitel s tím, že divadelníci budou postupně představovat celý doprovodný program.

A jak by pětistou reprízu legendární komedie chtěli oslavit její protagonisté?

„Vím, že alkoholem slavit nebudu. Jsme přece Rychlé šípy! A navíc mi to s narůstajícím věkem způsobuje čím dál tím větší potíže,“ říká herec a představitel Mirka Dušína David Vacke.