Jako učitelka na expozici zde nejvíce oceňuji, že sbírka sama vypráví, obrazy jsou jako živé pohledy do venkova 19. století. Každý divák si může vybrat: někdo bude unesen zdobností oděvů, jiný těžkým životem rolníka, další ovládáním koní, zvyky lidí…

A kdo nenajde něco z těchto momentů díky svým zálibám i u sebe?

Rodinné kroje, kresba ornamentů, šití, vyšívání, chov koní, ochrana přírody… Když jsem z galerie odcházela já, měla jsem radost, že jsem také z Moravy, že je to tak trochu i o mně a myslím, že to je to, co předám svým žákům tím, že je sem příště vezmu s sebou.

V době covidové jsme byli všichni tak trochu izolovaní, měli jsme čas na věci, které v hektické době odsouváme „snad až někdy“… a měli jsme čas přemýšlet o tom, co nám vlastě chybí?

Třeba jste přišli na to, že potřebujete cítit sounáležitost, znát svoji minulost, ukázat sobě nebo svým dětem něco o historii svých předků…

Já našla řešení - pobýt chvíli v místě, které je tradicemi nabyté - navštívit Galerii Joži Uprky v Uherském Hradišti.

Nemusíte být milovníky historických faktů, stačí jen procházet kolem obrazů, které svoji živostí a většinou pestrostí barev upoutají každého na první pohled.

Vnímavý divák poté ocení precizní zachycení detailů, ať už jde o výšivky na oděvech venkovských lidí nebo na způsobu jak pracují: orání půdy, sečení trávy….

Zkrátka uvidíte život takový, jaký tenkrát byl. A buď zavzpomínáte na svoje pradědečky a prababičky nebo dokonce budete o svém dětství nebo příhodách, které vyprávěli doma vám, vyprávět svým blízkým. I to je možnost, jak uchovávat tradice – v srdci. Vřele návštěvu Galerie Joži Uprky doporučuji.

Určitě využijte komentovanou prohlídku, kterou provází pan Vašát, kurátor výstavy. Dozvíte se tak o malíři slováckého venkova zajímavou formou vše, co z obrazů samy nevyčtete.

Ta nejbližší se v Galerii Joži Uprky uskuteční v sobotu 31.července od 14 hodin.

AUTOR: LEA NAVRÁTILOVÁ