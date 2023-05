Colours of Ostrava 2023 slibuje NEJ ročník. Hlavním mediálním partnerem je Deník

Do začátku 20. ročníku Colours of Ostrava zbývají dva měsíce. Prestižní multižánrový festival s velkými hvězdami světové hudební scény se letos koná tradičně v areálu Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě od 19. do 22. července. A Deník bude blíž než kdy dříve.

Ostravský festival Colours of Ostrava v Dolní oblasti Vítkovice. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň