Co uvede Slovácké divadlo mezi svátky

Uherské Hradiště - Vánoce to je cukroví, pohádky, ale také zábava, kterou nabízejí divadla. To Slovácké vychází vstříc zájmu diváků vrchovatě. Od 26. prosince hraje až na jednu výjimku nepřetržitě každý den, a někdy i dvakrát. Na co se mohou diváci těšit?

Pohádka Jak neuvařit hlavu naměkko Úplně nová pohádka z pera Miloše Macourka. Co se stane, když děti s herci navštíví autorovu hlavu? Potkají tam spoustu roztodivných postav: holčičku Matyldu, která má náhradní šroubovací hlavu, chlapečka Konráda, který psal nosem, ale i elektrického úhoře nebo nešťastný budík. Pohádka bude mít premiéru na Štěpána, tedy 26., a hrát se bude i 27. a 28. prosince. Vstupenky je možné si rezervovat na webových stránkách divadla on-line. 1+2=6 Jestli si může některá komedie připsat přívlastek bláznivá, pak je to tento příběh záletného taxikáře, jenž má dvě manželky, povedeného kamaráda a strach, aby to neprasklo. Herci s ním sklízejí úspěchy už od roku 2007, stále patří k nejrychleji vyprodaným titulům, a to má za sebou přes 80 repríz. Komedie ověnčená titulem Komedie diváků z Festivalu smíchu v Pardubicích se bude hrát i 28. prosince od 19 hodin. Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý čert Pohádkový příběh spisovatele Jana Drdy diváky zavede mezi pekelné mocnosti, které chtějí za každou cenu udělat z dobrých lidí darebáky. Povede se jim to? Hlavními přednostmi příběhu nastudovaného Igorem Stránským jsou humor a laskavé vyprávění doplněné o hravé písničky Josefa Fojty. Hlavní role vytvořili Irena Vacková a Martin Vrtáček. Komedie bude uvedena 29. prosince od 16 hodin a půjde o poslední představení. Herci slibují, že loučení rozhodně nebude smutné. Donaha! Speciální silvestrovská verze slavného muzikálu ověnčeného Cenou Thálie pro představitele hlavní role Tomáše Šulaje slibuje jedinečnou zábavu, protože poslední den v roce je na jevišti dovoleno téměř všechno. Diváci to moc dobře vědí a večer si užívají společně s herci. Není divu, že představení je už od začátku listopadu beznadějně vyprodáno. Začne se v 18 hodin. (kaj)

Autor: Redakce