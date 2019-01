Praha, Uherské Hradiště – Hned dvě nominace na Ceny divadelní kritiky si vysloužili umělci z Uherského Hradiště. Vyplývá to z výsledků ankety časopisu Svět a divadlo, v níž hlasovalo 69 kritiků. V oboru scénografie se mezi elitní trojici prosadila Eva Jiřikovská, v kategorii Původní česká hra roku si brousí zuby na prvenství Slovácké divadlo s inscenací Cena facky aneb Gottwaldovy boty.

Eva Jiřikovská. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Slováckého divadla

„Jsme nadšení. Když si uvědomíme, že v republice každoročně vzniká několik stovek inscenací, tak dostat se mezi nejlepší je pro nás určité potvrzení, že jdeme správnou cestou," nechal se slyšet mluvčí Slováckého divadla Josef Kubáník.

Spokojenost neskrýval ani režisér Břetislav Rychlík. Ten poznamenal, že jde o další cennou věc pro divadlo v Uherském Hradišti.

„Jsem rád za sebe i za hradišťský soubor, že i českou kritiku zaujal ten nejednoduchý a nepříliš stravitelný text Karla Steigerwalda, jenž je původní hrou, vzniklou na motivy knihy Josefa Holcmana ve spojení s okruhem spolupracovníků ve Slováckém divadle," řekl Slováckému deníku Břetislav Rychlík s tím, že to bývají převážně jen pražské a brněnské inscenace, které mají kritici možnost vidět v hojném počtu, a proto pro ně často hlasují.

„Nebo je vidí na nějakých festivalech, což pak poskládá trošku falešný obraz českého divadla. Je tedy dobře, že takovou situaci vyvažují úspěchy, jako tento v případě Slováckého divadla," doplnil Břetislav Rychlík.

Eva Jiřikovská byla s širší nominaci již v roce 2013, mezi nejlepší ale nakonec nedostala.

„Tentokrát se to ale povedlo a jsem přešťastná. Je to nesmírné vyznamenání. Být po boku takových veličin, jako jsou pánové Chocholoušek a Cpin, to je sen," povídala evidentně dojatá Eva Jiřikovská, která byla nominována za výpravu ke hře Báby Divadla Na zábradlí.

„Za Evu jsme strašně rádi, protože si to zaslouží. Držíme jí palce, ať to dotáhne až na vrchol," dodal Josef Kubáník.

Nominace na ocenění, které 22 let neslo v názvu jméno Alfréda Radoka, oznámil včera v Praze šéfredaktor dvouměsíčníku Svět a divadlo Karel Král. Laureáti budou vyhlášeni 13. března v Divadle Na Zábradlí (DNZ). Tato scéna se objevila ve všech osmi kategoriích, celkem získala devět nominací.

Ve dle DNZ mají naději na Cenu divadelní kritiky, a tedy i titul Divadlo roku 2014 ještě Studio Hrdinů z Prahy, brněnské HaDivadlo a Městské divadlo Kladno.

Cena Alfréda Radoka byla poprvé udělena za rok 1992 a byla po listopadu 1989 první z uměleckých ocenění tohoto druhu. Thálie byly poprvé předány o rok později. Loni ale správní rada Nadačního fondu Cen Alfréda Radoka, který je na základě ankety časopisu Svět a divadlo uděloval, oznámila, že s nimi po dvaadvaceti letech končí. Za důvod označila „rozdílné názory obou stran na podobu inscenačních cen".

„Z našeho pohledu nic nekončí. Anketa bude pokračovat dál a snad budou i ceny, i když pod jiným názvem," reagoval na to šéfredaktor Karel Král a litoval, že jméno Alfréda Radoka, od jehož narození uplynulo loni sto let, z názvu cen zmizí. Už proto, že prestižní ocenění byla poctou vynikajícímu divadelníkovi a filmaři, který musel po invazi v roce 1968 opustit vlast.

„Tím, že se nemůže používat dřívější název, přichází české divadlo o velmi silné ‚píár'," řekl Karel Král. Předávání cen bude podle něj skromné. Už proto, že SAD nemá peníze a Ministerstvo kultury, na jehož grantech je závislý, o letošní podpoře ještě nerozhodlo.

Ceny divadelní kritiky 2014 – NOMINACE

NEJLEPŠÍ INSCENACE ROKU 2014

ALOIS A VILÉM MRŠTÍKOVÉ: MARYŠA, režie Lukáš Brutovský, scéna L.Brutovský, kostýmy Zuzana Hudáková, dramaturgie Miro Dacho, produkce Alexandra Adamcová, HaDivadlo Brno, premiéra 10.1.2014

FRED RODRIAN, VÍT PEŘINA A KOLEKTIV: O BERÁNKOVI, KTERÝ SPADL Z NEBE, režie Michaela Homolová, výprava Robert Smolík, hudba Filip Nemohla Kvartet, dramaturgie V.Peřina, Naivní divadlo Liberec, premiéra 15.2.2014

MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ: VELVET HAVEL, režie Jan Frič, scéna David Černý a J.Frič, kostýmy Lucia Škandíková, texty písní M.O.Štědroň, dramaturgie Lucie Ferenzová, produkce Alexandra Poláková, Divadlo Na zábradlí Praha, premiéra 2.5.2014

ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2014

GUN-BRIT BARKMIN (SALOME) (Strauss: Salome, režie Mariusz Treliński, hudební nastudování Heiko Mathias Förster, dirigent H.M.Förster a Jiří Štrunc, Národní divadlo Praha)

SYLVIE KRUPANSKÁ (ŠTEPÁNKA KILIÁNOVÁ) (Havlíček: Petrolejové lampy, režie Martin Františák, Divadlo Petra Bezruče Ostrava)

MARIE SPURNÁ (OLGA HAVLOVÁ) (M.O.Štědroň: Velvet Havel, režie Jan Frič, Divadlo Na zábradlí Praha)

ERIKA STÁRKOVÁ (MARYŠA) (Mrštíkové: Maryša, režie Lukáš Brutovský, HaDivadlo Brno)

MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON ROKU 2014

MICHAL ISTENÍK (ČIČIKOV) (Gogol, Burešová, Otčenášek: Mrtvé duše, režie Hana Burešová, Městské divadlo Brno)

MILOSLAV KÖNIG (VÁCLAV HAVEL) (M.O.Štědroň: Velvet Havel, režie Jan Frič, Divadlo Na zábradlí Praha)

MILOSLAV MARŠÁLEK (LÍZAL) (Mrštíkové: Maryša, režie Lukáš Brutovský, HaDivadlo Brno)

DIVADLO ROKU 2014

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ PRAHA

HADIVADLO BRNO

MĚSTSKÉ DIVADLO KLADNO

STUDIO HRDINŮ PRAHA

NEJLEPŠÍ POPRVÉ UVEDENÁ ČESKÁ HRA ROKU 2014

DAVID DRÁBEK: VELKÁ MOŘSKÁ VÍLA (uvedlo Klicperovo divadlo Hradec Králové, režie D.Drábek, dramaturgie Markéta Bidlasová)

KAREL STEIGERWALD: CENA FACKY ANEB GOTTWALDOVY BOTY (uvedlo Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie Břetislav Rychlík, dramaturgie Iva Šulajová)

MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ: VELVET HAVEL (uvedlo Divadlo Na zábradlí Praha, režie Jan Frič, dramaturgie Lucie Ferenzová)

SCÉNOGRAFIE ROKU 2014

MAREK CPIN (výprava) (Mikulášek, Viceníková: Požitkáři, režie Jan Mikulášek, Divadlo Na zábradlí Praha)

MARTIN CHOCHOLOUŠEK (scéna) (Mnouchkinová: 1789 aneb Dokonalé štěstí, režie Vladimír Morávek, Národní divadlo Praha)

EVA JIŘIKOVSKÁ (výprava) (Charms, Viceníková: Báby, režie Anna Petrželková, Divadlo Na zábradlí Praha)

HUDBA ROKU 2014

ALEŠ BŘEZINA (1914, libreto Marta Ljubková, režie Robert Wilson, Národní divadlo Praha)

DG 307 – Pavel Zajíček, Ivan Bierhanzl, Tomáš Vtípil, Tomáš Schilla, Petr Fučík, Ivan Manolov (Zajíček: Pustina, režie Miroslav Bambušek, Studio Hrdinů Praha)

ALOIS HÁBA (Hába: Nová země, libreto Ferdinand Pujman, režie Miroslav Bambušek, dirigent a hudební nastudování Petr Kofroň, Národní divadlo Praha)

MILOŠ ORSON ŠTĚDROŇ (M.O.Štědroň: Velvet Havel, režie Jan Frič, Divadlo Na zábradlí Praha)