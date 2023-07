Poklad rytíře Miloty točili v Buchlovicích před 34 lety. Teď jej promítnou znovu

Po více než třech desítkách let se vrací do místa svého vzniku - do Buchlovic - dnes již zapomenutá filmová detektivka určená dětským divákům s názvem Poklad rytíře Miloty. Organizátoři Buchlovského léta promítnou snímek v pátek 21. července od 21 hodin v buchlovickém zámeckém amfiteátru.

Natáčení filmu Poklad rytíře Miloty v roce 1989. | Foto: archiv Jiřího Jilíka