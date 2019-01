Nivnice – Už pět let se schází čtveřice mladých muzikantů z Nivnice na Uherskobrodsku. Ve svých začátcích se soustředili na převzatou tvorbu, přičemž jejich hudebním srdcím byl nejbližší styl Iron Madein či Black Sabbath.

Badyan | Foto: archív kapely

Dnes produkuje formace Badyan hlavně vlastní tvorbu. „Koncem léta jsme natočili album, které by se k našim posluchačům dostane na konci tohoto roku,“ přibližuje bubeník Břetislav Čaňo.

Jak jste novinku pojmenovali?

Dalamánek.

To zní mile…

(Úsměv.) Že jo? Je na něm osm našich věcí, které jsme složili v posledních třech letech. Dá se říct, že je vlastně takovým průřezem naší tvorby. Když tedy vynecháme převzaté písničky.

Jak je pro amatérskou kapelu finančně náročné takzvaně utáhnout první album?

Chtěli jsme, aby náš debut měl dobrý zvuk a úroveň. Proto jsme šli k profíkům do slavičínského studia. Samotné nahrávání bylo velice rychlé. Jednak jsme měli hodně nazkoušeno a jednak studio je docela drahá záležitost, takže jsme to nechtěli protahovat. Ale podpořilo nás několik sponzorů a projekt se nakonec utáhnout dal. Ke všemu polovina členů z kapely už vydělává a o to je to jednodušší.

Když se ohlížíte zpátky, byly začátky těžké?

Hodně těžké. Já a basák jsme byli vlastně úplní amatéři. Kytarista už něco odehráno měl a nejvíc zkušeností měl houslista, který hrál zároveň v cimbálovce.

Od lidovek si odskočil k metalu a rocku?

On pořád odskakuje. (Úsměv.)

Dřív jste přebírali skladby metalových legend. K jakému žánru se přikláníte teď?

Kdybych měl specifikovat náš styl, od metalu jsme se lehce odklonili. Trošku jsme změkli. (Úsměv.) Řekl bych, že hrajeme alternativní rock. Ale je fakt, že momentálně přitvrzujeme.

Přemýšlíte o tom, že by vás časem hudba živila?

(Úsměv.) Zatím určitě ne, ale snad díky nové desce přibude koncertů a bude o nás víc slyšet. Konečně máme v ruce materiál, který můžeme rozeslat pořadatelům. Dalamánek by nám mohl pomoct. Myslím si, že každá kapela má ambice hrát co nejvíc koncertů za rok. Peníze jsou až podružná záležitost.

Pět let je relativně dlouhá doba. Byly okamžiky, kdy jste si začali vadit?

Samozřejmě. Známe se už strašně dlouho. Kromě zkoušek a koncertování trávíme i společné dovolené, takže by bylo spíš divné, kdybychom si občas nelezli na nervy. Ale není to nic, co by se nedalo překonat. Doposud se pokaždé jednalo jen o chvilkovou záležitost. Jsme pořád kamarádi, společné hraní nás baví a máme dohodu, že pokud jeden z nás odejde, kapelu rozpustíme.

S kým byste si chtěli zahrát?

Nemůžu mluvit za ostatní kluky z kapely, ale už několikrát jsme se bavili, že by bylo fajn předskakovat nějaké slavné rockové kapele. Třeba Iron Madein by nebyli vůbec špatní… (Smích.)