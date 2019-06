Brzy bude odtajněn Poslední deník Květy Fialové

Jaká byla ve skutečnosti Květa Fialová? Co nikdy veřejně neřekla, ale nechtěla si to s sebou odnést na věčnost? To všechno se veřejnost brzy dozví. Její blízký přítel, herec Josef Kubáník o slavné herečce napsal knihu.

Brzy bude odtajněn Poslední deník Květy Fialové | Foto: archiv Slováckého divadla

Vyjde k jejím nedožitým 90. narozeninám 1. září a Deník je vůbec první, který zvěřejňuje titulní stranu novinky. "Knížku jsem psal skoro rok po úmrtí paní Fialové, šlo vlastně o terapii, ale i v té bolesti z odchodu někoho tak blízkého, jakým pro mě paní Květa byla, jsem všechno konzultoval s její dcerou Zuzanou, aby bylo vyprávění co nejpřesnější," prozrazuje Josef Kubáník. Novinka na více než 400 stranách ukáže představitelku mnoha a mnoha filmových a divadelních rolí v úplně jiném světle, než ji vnímala většina diváků. "Bude to mnohem hlubší, přemýšlivější, ale i krutější a vtipnější Květa Fialová," slibuje její jevištní kolega, se kterým na prknech Slováckého divadla paní Květa vytvořila tři postavy včetně její legendární Maude, za kterou dostala nejprestižnější divadelní cenu u nás - Thálii. Příští týden přineseme s autorem novinky Poslední deník Květy Fialové Josefem Kubáníkem rozhovor. Čtenáři se v něm dozvědí například to, jaké nečekané fotky s dcerou Zuzanou objevili, co na knížku říkali jeho nejbližší přátelé, ale také to, proč je pro něj těžké číst některé kapitoly.

Autor: Redakce