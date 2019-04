Brodský Dům kultury bude plný Ivy Janžurové. Přijede s divadelní komedií

Kdo by ji neznal. Iva Janžurová se svým nakažlivým smíchem a ryšavou hřívou, držitelka dvou Českých lvů za nejlepší herecký výkon v hlavní roli a mnohých jiných titulů za své famózní herecké výkony. Rolemi ve filmech jako například Pane, Vy jste vdova, Zítra to roztočíme, drahoušku nebo Marečku, podejte mi pero se nesmazatelně zapsala do českého povědomí.

Letní filmová škola 2018. Iva Janžurová | Foto: Deník / Jan Karásek

Herečka, která zasvětila velkou část života divadelním prknům, se ke své životní vášni vrací v roli debutující režisérky i hlavní postavy v komedii Báječná neděle v parku Crève Coeur. S tímto představením zavítá v pátek 28. září do velkého sálu Domu kultury v Uherském Brodě, kde bude účinkovat i její dcera Sabina Remundová spolu s Lucií Žáčkovou a Bárou Munzarovou. Inscenace, v níž se proplétají čtyři příběhy ženských hrdinek, začíná v 19 hodin. Vstupenky zakoupíte za 430 korun v předprodeji, na místě pak 480 korun. (tul) Šest stovek dětí ze škol vylákal na Masarykovo náměstí Evropský Den bez aut Přečíst článek ›

Autor: Redakce