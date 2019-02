Uherský Brod – Cafe Club v Uherském Brodě zaplněný vyznavači umění přivítal ve čtvrtek 27. června navečer čtveřici výtvarníků z Uherského Hradiště. Miroslav Malina, Lubomír Fiala, Renata Střelcová a Michal Malina mladší tam totiž zahajovali svoji dlouho očekávanou společnou výstavu. Vernisáž navíc zpestřil premiérovým čtením ze své knihy Příběhy Roberta Intribuce herec a režisér Slováckého divadla Robert Bellan.

„Je to pro mě taková intimní chvíle, protože před lidmi jsem tuto knihu ještě nečetl. Jde vlastně o příběhy z mého dětství. Původně jsem je vydat nechtěl, protože by z toho moje rodiče asi trefilo, ale zkusím to udělat nějak tajně," prozradil Robert Bellan těsně před tím než za pobaveného zájmu přítomných začal předčítat vtipné příhody ze svého dětství prožitého v dobách reálného socialismu.

Miroslav Malina pak publiku představil jednotlivé vystavující.

„Věci Renaty Střelcové mě zaujaly a ty, které jsou zde, svědčí o člověku s talentem, který v sobě nezapře," poznamenal na adresu jediné ženské zástupkyně mezi malířskou čtveřicí. Poté přiblížil Lubomíra Fialu, s nímž se Miroslav Malina zná od svých patnácti let.

„Luboš začínal jako elév u policie tím, že kreslil portréty lidí stíhaných za přečiny a dotáhl to velmi vysoko. Stal se vrchním policejním radou – dnes je již emeritním vrchním policejním radou a zase se ke svému talentu vrací," poznamenal malíř Malina starší a obrátil svou pozornost na svého syna Michala. S ním se potkal už na třetí společné výstavě.

„Líbí se mně jeho cesta, i to, že vedle své hlavní práce grafického designéra si najde čas na to, aby vytvořil i něco takového, jak vidíte právě zde," pochválil Miroslav Malina synovu aktivitu, aby nakonec přiblížil svoji tvorbu.

„Co se týká mne, dostal jsem se teď momentálně do takové malé schizofrenie. Na jedné straně se stále držím abstraktního tvaru, ale naráz, nevím proč, jsem se donutil k tomu, že si chci dokázat, že umím namalovat také realitu. Možná je to tím, že učím na SUPŠ obor malba a ti studenti už si tak na mě za těch 25 let, co tam, jsem zvykli, že si možná říkají, jestli ten Malina vůbec ještě umí malovat. Tak snad to přežiju a bude se jim to líbit," řekl Miroslav Malina na závěr a výstavu tím definitivně zahájil. Zájemci ji tam budou moct zhlédnout do 26. července.