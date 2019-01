Liptovský Hrádek – Břišní tanečnice z tanečního centra Layla Kunovice, a to Kalila, Zafirah a Kaliyon, zabodovaly v sobotu na prestižním festivalu Liptov Orient Festival v Liptovském Hrádku. V obrovské konkurenci si děvčata v různých kategoriích vytancovala dvě zlaté a tři stříbrné medaile.

Nejmladší skupina Kalila ve složení Veronika Lesová, Veronika Luběnová, Ema Kolísková, Emma Šuranská, Magdaléna Fantová a Simona Fornůsková byla pod taktovkou Ireny Seménkové velmi úspěšná a přivezla si dvě zlaté a tři stříbrné medaile.

V kategorii děti-sólo-klasika si Veronika Lesová vytancovala druhé místo. „V kategorii děti-duo-klasika si Veronika Luběnová s Emou Kolískovou samy vymyslely, že ponesou název Duo Naima a vytancovaly si první místo," neskrývala radost Adéla Štěrbová. Jen o stupínek níže, tedy na druhém místě, stanulo duo Emma Šuranská s Magdalénou Fantovou, které předvedlo skvělý tanec s hedvábnými vějíři v kategorii děti-duo-fusion.

Skupina děvčat s názvem Kalila se na festivalu prezentovala dvěma skladbami v kategorii děti-team. Aurora jim vynesla prvenství, se skladbou Magnolia vybojovaly holky stříbrné medaile. „Skladbu Aurora, která se tancuje s hedvábnými šátky a později bez rekvizity, nacvičovala děvčata sedm měsíců. V klasice je totiž kladen důraz především na držení rukou a na technické provedení tance," okomentovala vítěznou skladbu trenérka Irena Seménková.

Dlouho prý přemýšlela nad názvem choreografie druhého fusion tance s poikami a hedvábnými vějíři, který děvčata tancovala v růžových kostýmech s bílými hedvábnými vějíři. Ten nakonec dostal název Magnolia.

„Do Liptova jsme se moc těšily, protože je tam vždy moc krásných vystoupení, ale také velká konkurence. Proto jsme přípravě daly co nejvíc ze svého volného času. Kromě skupinových tanců jsme se připravovaly i na sólo a duo. To byla taky makačka," nechaly se slyšet kunovické tanečnice. Na trénincích se scházely každý pátek a doma doslova dřely každou volnou chvíli. A výsledek se dostavil. Domů přivezly z Liptova dvě zlata a tři stříbra.

Skupina Kaliyon ve složení Adéla Štěrbová, Kristýna Seménková, Daniela Valová, Michaela Crlová, Kateřina Húsková tancovala pod vedením Romany Valové. Holky se představily v kategorii dospělí-team- fusion se skladbou The Allure of Sirens. Šlo o tribalový tanec, v němž holky vystoupily s vějíři z pštrosích per a se šavlemi a vytancovaly si prvenství.

„Doba nácviku trvala téměř sedm měsíců. Ačkoliv jsme téměř všechny vysokoškolačky, snažíme se scházet pravidelně každý týden v neděli. Vítězství jsme absolutně nečekaly, protože konkurence byla letos opravdu velká," poodhalila taneční zákulisí Adéla Štěrbová.