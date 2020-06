Humorný rozměr vtisklo inscenaci autorek Magdaleny Janků a Petry Vašíčkové její tématické zaměření – návrat volnomyšlenkářské dcery z Londýna na konzervativní Slovácko i konverzační linka obohacená o nářečí doznívající právě u starší generace Bánovjanů.

Dvorní autorky her ochotníků z Bánova už ale mají sepsaný scénář k dalšímu kusu, který by měl Biomatku v jejich nabídce vystřídat. Zájemci by proto neměli váhat s návštěvou současného bánovského divadelního hitu na některé z jeho následujících štací.

Do derniéry, která se chystá na konec letošního nebo začátek příštího roku, jich totiž bude už jen několik.

Podle webu divadelního spolku pod Lampú jsou naplánována představení v Ludkovicích - 4. září, v Dolním Němčí 24. října, v Kunovicích 31. října, a pak ještě v Hovoranech, Březové, Slušovicích a Bánově.