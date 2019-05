Své pořadatelské ambice povýšil až na organizaci celého literárního festivalu. Autorsky se zase v poslední době činil na poli tzv. slam poetry, kde vyhrál tento rok mistrovství ČR. Nyní mu vychází básnická sbírka „Nezkoušej se usmát“, kterou bude v Hradišti číst. Vystudoval filozofii a v současné době studuje ekonomii na Univerzitě Palackého v Olomouci.

V blízké době ti bude vycházet tvá debutová básnická sbírka. Mohl bys o ní něco říct? Nějak ji čtenářům přiblížit?

Sbírka vyjde u mého oblíbeného básníka Honzy Těsnohlídka v nakladatelství JT’s na konci května. Budeme ji křtít v několika městech, nejdůležitější ale bude autorské čtení a křest v Uherském Hradišti v kavárně Portál teď 30. května a to v 19:30. Ve sbírce je výběr z mých básní napsaných za poslední čtyři roky, ale většinu z nich jsem dopsal v posledním půl roce na studijním pobytu v Anglii. Ve sbírce se prolíná několik linií, ale především se v ní věnuji vztahům a snaze vyrovnat se s dnešním světem. Můj redaktor Honza mi vyškrtal hlavně ty filozofičtější texty a sbírka je tak tím pádem spíš osobní.

Nad názvem jste údajně dlouho přemýšleli. Původně se kniha měla jmenovat jednoduše „rap“. Jak jste nakonec došli k tomuto názvu?

Tenhle název napadl mého učitele z anglistiky a překladatele Boba Hýska, když si pročítal jakýsi ze starších rukopisů. Připadalo mu, že verš „Nezkoušej se usmát“ vystihuje cynickou pasivitu, rezignaci i beznaděj, které sbírkou prostupují, zároveň verš pochází z velice osobní básně o chvílích těsně před rozchodem.

Tento víkend proběhl v Ostravě druhý ročník literárního festivalu Inverze, který jsi organizoval. Jak ses k tomu až z Olomouce dostal?

Myšlenku literárního festivalu jsem nosil v hlavě už nějakou dobu. S mým kamarádem z dětství, Honzou Dvořákem, jsme se jednoho večera po letech sešli. A zjistili jsme, že se naše plány dost podobají. Jezdil jsem pak za ním a za ostatními z party hodně do Ostravy a všechno nám to tak nějak vzniklo pod rukama. Já na Inverzi figuruji jako hlavní dramaturg, ale ve skutečnosti všichni v různém měřítku pracujeme na všem.

Jak si podle tebe vede současná česká literatura? Je kvalitní a je o ni zájem?

Současná česká literatura je výborná! I když jsme co do počtu obyvatel poměrně malou zemí, každý rok u nás vyjde překvapivé množství opravdu kvalitních knih. Myslím, že si může vybrat úplně každý, ale samozřejmě mnoha lidem chybí motivace probírat se přehlceným knižním trhem a hledat tu správnou potravu pro své čtenářské choutky. Chybí tu prostě platforma, která by širší veřejnosti nějak atraktivně ukazovala současné literáty a od toho vlastně existují festivaly, jako je naše Inverze.