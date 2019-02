„Autista se za téměř čtyři roky uvádění stal jedním z nejúspěšnějších titulů Malé scény v celé historii divadla,“ uvedl představitel hlavní role Kašpara Josef Kubáník. „Na začátku jsme si říkali, že taková hra osloví jen určitou část publika a jsme nadšení, že jsme se mýlili.“

Autistu režíroval Michal Zetel podle skutečných událostí a Josef Kubáník za ztvárnění titulní postavy získal cenu za nejlepší herecký výkon Největší z pierotů. Hru napsala Alžběta Michalová speciálně pro Slovácké divadlo podle skutečných událostí, přesněji řečeno podle svých vlastních zkušeností, které každý den prožívá se svým autistickým bratrem. „Nezažít je, nemohla bych o nich psát. Nejsou to totiž zážitky, které by se daly vymyslet,“ řekla autorka.

Herec Josef Kubáník: Divačka plakala tak, že nebyla k zastavení

Divácky úspěšnou inscenaci Autista nastudoval ve Slováckém divadle režisér a ředitel divadla Michal Zetel. Premiéra se uskutečnila 14. června 2015 a hra se dočkala unikátních devadesáti repríz. Prvního června uvidí inscenaci publikum naposledy.

Jožko, vzpomeneš si na nějaký silný okamžik spojený s touto inscenací?

Hned ten první – na generálku před premiérou dorazil nejenom Matěj, podle kterého je naše titulní postava napsaná, ale i jeho rodiče, sourozenci. Mně osobně to bylo nepříjemné, protože jsem věděl, že se budou dívat na své životy, na bolesti a radosti prožité v mnoha letech a zhuštěné na divadle do hodiny a půl. Na jiné představení pak přišla kamarádka, které inscenace otevřela její třináctou komnatu a po představení plakala tak, že nebyla k zastavení. Po několika dnech mi od ní přišel mail, že poprvé zažila v divadle pocit, který doposud neznala a že se díky naší inscenaci zbavila černé díry, kterou měla v duši. To jste pak šťastní, že to, co děláte, má velký smysl.

O autismu se v současné době mluví čím dál víc. Proč tomu tak dřív podle tebe nebylo?

Protože jsme netušili, kolik lidí žijících s autismem kolem nás je. Znali jsme Rain Mana, slavný film s Dustinem Hoffmanem, a dívali se na autismus jako na něco exotického. I já jsem si myslel, že autista rovná se trochu genius a trochu „magor“. Ale nikoho z nás nenapadlo, že když třeba v restauraci, a to se mi stalo, vidí neukázněné dítě, může to být právě dítě žijící s autismem. Jedna kolegyně, která našeho Autistu viděla také, se mi po představení svěřila, že její dospělý bratr vykazuje znaky autismu, ale vůbec by se nad tím před zhlédnutím naší inscenace nezamýšlela.

„Jsem ráda, když na jevišti mohu nechat duši,“ říká Alžběta Mahdalová

Herečka Alžběta Mahdalová ztvárnila v inscenaci Autista – Moje zatracené nervy! roli matky hlavního hrdiny. Na jevišti se kromě Josefa Kubáníka potkávala s Terezou Hrabalovou a Pavlem Majkusem.



„V sezóně, kdy tahle hra byla nasazena, jsem neměla moc hereckých příležitostí, takže má ambiciózní stránka prahla po nějaké herecké práci, kde budu mít možnost sáhnout si až na dřeň. Já mám totiž moc ráda, když na jevišti mohu nechat duši i s hlubokým emočním prožitkem. Tahle role však ve výsledku skýtala ještě víc,“ říká Alžběta.



Herečku také těšilo, že se během uvádění inscenace setkávala s pozitivními diváckými ohlasy. „Třeba jedna paní doktorka, u které bych předpokládala, že se dozajista s tímto tématem či dokonce nějakým pacientem již setkala, mi děkovala, že to bylo pro ni velmi poučné představení. Nebo jeden můj kamarád má podobným způsobem postiženou sestřenici a po premiéře za mnou přišel a byl velmi dojatý,“ uzavírá.