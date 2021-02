Jeden ze svých nejnovějších obrazů věnoval malíř arménského původu Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí, tamní základní škole. Dar od něj převzal ředitel školy Břetislav Lebloch a Deník byl u toho.

Arménský malíř Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí, věnoval svůj obraz Prahy tamní škole. Ašot Arakeljan (vlevo), ředitel základní školy Břetislav Lebloch (vpravo). | Foto: Deník / Jan Karásek

„V Horním Němčí žiju už třicet let, a proto vnímám jako svou morální povinnost obdarovat zdejší školu. Jedním z důvodů je také to, že jsem bývalý pedagog a s radostí vzpomínám na léta, kdy jsem bezmála dvacet let vyučoval v Pedagogickém institutu v Jerevanu,“ prozrazuje Ašot Arakeljan původem z Náhorního Karabachu.