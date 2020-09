Nejen že v sobotu 19. září odehraje koncert ve Sportparku Rybníček, zároveň se v odpoledních hodinách připojí k těm, kteří budou běhat za všechny, kteří to nevzdali. Vstupenky na koncert zakoupíte na smsticket, vše důležité o Běhu pro Paměť národa najdete tady.

Adame, letos podpoříte běh pro Paměť národa. Je vám tato myšlenka osobně blízká?

Myslím, že na to aby se historie neopakovala, je potřeba si ji připomínat.

Na co se v rámci koncertu můžeme těšit, jaký repertoár přivezete?

Zahraju svoje největší hity - jak ty nové, tak ty starší. Takže průřez mojí tvorbou. Publikum se určitě může těšit i na mou novinku s projektem HILLS 97 „Máma říkala“.

Nejen že budete večer koncertovat, ale máte v úmyslu se zapojit i do běhu samotného. Co vás k tomu vede?

Rozhodně se zapojím, rád běhám a sportuju, je to příjemný doplněk k tomu muzikantskému životu, který moc zdravý není. Znovuotevření posiloven po omezeních bylo vysvobozením, mezitím jsem se ale právě naučil více běhat.

Jak jste na tom s během nebo sportem obecně, dá se skloubit program umělce se zdravým životním stylem?

No, těžko, ale člověk si musí najít balanc. Časem člověk pochopí, že dělat něco pro svoje tělo je investice do budoucna, holt nechci být ve 40 důchodce. A hodinu skákat na pódiu, na to je potřeba trochu staminy (vytrvalosti – pozn.red.).

Každý z účastníků běhu může běžet za někoho – sokola, válečného hrdinu, příbuzného… Už jste uvažoval nad tím, jaké jméno si na prsa napíšete vy?

Poběžím za svého amerického dědu, který bojoval za druhé světové.