„Vracíme se proto k začátkům filmové práce, v níž se režisér opírá o skvělou literární předlohu, dokonalý scénář a úžasnou kameru,“ uvedl prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura.

„Inspirovali jsme se i tím, že v letošním roce uplyne dvacet let od první filmové adaptace Haryho Pottera a Pána prstenu. To byla úplně první idea a je to i o tom, že v dnešní době děti málo čtou, mají spoustu jiných zábav. Proto bychom to chtěli podpořit a alespoň prostřednictvím filmů dětem přiblížit klasickou literaturu,“ doplnila umělecká ředitelka Zlín Film Festivalu Markéta Pášmová.

Jako některé knihy, které jsou rozděleny na dva díly. Tak bude letos vypadat 61. ročník Zlín Film Festivalu ve Zlíně.

Tím již méně prozaickým důvodem je nepříznivá pandemická situace, která již rok sužuje naši republiku.

Jarní část virtuálně

Právě z tohoto důvodu se i loňský, jubilejní 60. ročník, uskutečnil na podzim. Letos se ale organizátoři zlínského Mezinárodního festivalu pro děti a mládež rozhodli, že si přesto jarní termín festivalu, který v tuto dobu do Zlína neodmyslitelně patří, nenechají ujít. I když za určitých podmínek proto, aby proběhl v bezpečí a bez problémů, ve virtuálním světě.

Na podzim se pak festival podle organizátorů snad rozeběhne do ulic, za svými diváky a návštěvníky.

„Rozhodli jsme se že festival tak jako loni dělat nebudeme. Nechtěli jsme rezignovat na květnový termín, takže jsme se rozhodli festival rozdělit do dvou dílů. První nechat v květnu, ale jít do onlajnu, což cítíme v tuto chvíli jako asi jedinou bezpečnou možnost jak festival v květnu udělat,“ vysvětlila výkonná ředitelka festivalu Jarmila Záhorová.

Podle ní část, kdy bude zlínský festival plný návštěvníků, bude přesunut na zářijový termín.

„Takže si pracovně říkáme, že letos květnovou část festivalu děláme pro lidi a ten zářijový děláme s lidmi,“ usmála se Jarmila Záhorová.

Na jaře se mohou všichni příznivci Zlín Film Festivalu těšit na to, že v termínu od 28. května do 1. června si díky moderním on-line technologiím v tomto prostoru prohlédnou filmové projekce úspěšných festivalových snímků z loňského 60. ročníku. Také pásma studentských filmů s lektorskými vstupy i pásma animovaných filmů.

Dostupný pro děti z celé republiky

Pro obohacení výuky ve školách budou podle umělecké ředitelky festivalu Markéty Pášmové v jarní části festivalu připraveny workshopy a besedy. Nespornou výhodou tohoto průběhu festivalu je i skutečnost, že se jej tak mohou zúčastnit děti ze škol nejen ze Zlínského kraje, ale prakticky s celé republiky.

„Ano, o to nám také jde,“ potvrdila Jarmila Záhorová.

„Bude připraven bezpečný, kvalitní a zábavný obsah, který se bude skládat z worshopů - kreativních, animačních ale i vzdělávacích. Chceme spolupracovat s Českou televizí, chceme spolupracovat s Asociací pro audiovizuální výchovu. Chceme umožnit lidem se nějak jednoduše dostat v tom množství nabídek k něčemu, co je bezpečné a co by mělo být kvalitní,“ doplnila jak má vypadat jarní program, umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.

Na podzim do ulic Zlína

Podzimní část ve dnech od 9. do 15. září podle ní, jak pevně věří, bude probíhat již za normálních standardních podmínek i když v podmínkách zvýšených bezpečnostních opatřeních.

Součástí tohoto dílu festivalu budou podle jeho organizátorů klasické projekce soutěžních i dalších filmů a doprovodný program, který bude korespondovat s tématem festivalu. Neměl by chybět ani festivalový půlmaraton.

Některé venkovní akce, které jsou s festivalem spjaty, si ale budou zejména děti, užít již při jeho jarní části.

„Pokud to situace dovolí, pozveme návštěvníky již na jaře také do letního kina, na malování na chodníku, prohlídku virtuální galerie nebo na výstavu filmových klapek,“ nastínila Jarmila Záhorová.