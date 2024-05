Konflikt, který vyústil napadením a výtržnictvím, řešili v neděli 19. května odpoledne na náměstí Míru ve Zlíně tamní strážníci. Krátce před druhou hodinou prověřovala hlídka městské policie oznámení o nevhodně se chovajících lidech, kolem nichž měl pobíhat pes bez vodítka. Na místě se ukázalo, že jedním z aktérů je pětačtyřicetiletý muž z Uherského Brodu.

Opilci v centru Zlína: Muž s jednou botou napadl cizince. Foto: Městská policie Zlín | Foto: Městská policie Zlín

„Strážníky na místě kontaktoval zjevně podnapilý muž z Uherského Brodu, který měl toliko jednu botu, ret od krve a psa na volno. Tvrdil, že ho napadl další muž sedící opodál na jedné z laviček. Jednalo se o devětačtyřicetiletého cizince. Ten uvedl, že nic neudělal a nechce nic řešit,“ popsal mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.

Zaútočil botou

Objasnit případ tak museli svědci. „Od těch strážníci zjistili, že útočníkem byl právě muž s jednou botou. Tu druhou si měl předtím sám zout a sedícího cizince s ní plesknout po obličeji poté, co mu nechtěl dát to, co po něm požadoval. Nejspíše cigaretu,“ vysvětlil mluvčí.

Krádež šály na stadionu v Uherském Hradišti. Muži hrozí vězení

Skončil na zemi v poutech

„Jednobotý“ muž si stále trval na své verzi, kdy měl být výhradně on napadenou obětí. „Rozčiloval se, urážel strážníky, vyhrožoval jim násilím a také se odmítl podrobit orientačnímu vyšetření na ovlivnění alkoholem. Když se poté pokusil jednoho ze strážníků napadnout, vykoledoval si použití donucovacích prostředků a skončil na zemi s pouty na rukou,“ uvedl dále Janík s tím, že mezitím se předvedl i přítomný cizinec s hodnotou 4,1 promile alkoholu v dechu. Vymočil se do odpadkového koše v blízkosti plné restaurační zahrádky.

Stát nás dere, stěžují si plátci daně z nemovitosti v Uherském Hradišti

Protialkoholní záchytka v Kroměříži měla nového hosta

Strážníci muže z Uherského Brodu odvezli do kroměřížské protialkoholní záchytné stanice. „Nyní jej čeká řízení před správním orgánem pro podezření ze spáchání několika přestupků,“ informoval mluvčí.

Podnapilý cizinec byl podezřelý ze spáchání přečinu výtržnictví. „Jeho další osudy tak řídila hlídka republikové policie, která si věc převzala k vlastnímu šetření,“ uzavřel mluvčí.

Vybrali jsme pro vás:

Rozhodnuto! Ve velkou fan zónu se o víkendu promění i centrum Uherského Hradiště

Slovácko si pojistilo kapitána dorostu. Talent Novotný dává góly pouze hlavou

Uherskohradišťsko v uplynulých dnech opustili

Král František Janča projede o víkendu se svojí družinou Vlčnovem

Na festival Sportuj 24 dorazilo více než 2500 dětí, také juniorští reprezentanti