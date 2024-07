„Někdo se násilím vloupal do před bufetu, kde se připravuje jídlo. Vypáčil zámek a zevnitř vzal peníze z tržby. Do sousední uzamčené místnosti se už dostat nepokoušel. Těžko říct, kdo by to mohl udělat. Uvnitř areálu i kolem je docela velký pohyb lidí,“ řekl Deníku vedoucí koupaliště Širůch Roman Janík.

Jeho slova potvrdil policejní mluvčí Radomír Šiška.

„V noci na úterý 23. července došlo k vloupání do stánku v areálu koupaliště ve Starém Městě. Pachatel odcizil několik tisíc korun a za tento trestný čin mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi, zákaz činnosti anebo propadnutí věci,“ dodal Radomír Šiška.