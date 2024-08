„Každopádně toho lituju, snažím se napravit,“ uvedl Michal Pilka v soudní síni tichým hlasem.

Bez potíží odkýval apel předsedy senátu Radovana Koudely, že je skutečně nejvyšší čas. Pod vlivem alkoholu už dříve napadl člověka nebo řídil. I tyto skutky jej dostaly před soud.

V odůvodnění rozsudku Koudela uvedl, že poškozený se choval nevhodně, obtěžoval hosty a nedbal žádostí Pilky, aby odešel. Záměrně ničil vybavení domu, poškodil motorku a stupňoval výhrůžky až ke smrti a zapálení domu.

„Jeho chování bylo zavrženíhodné a bylo pohnutkou k jednání pachatele. Bez toho by k činu nedošlo.“

Obžalovaný má podle senátu sklony k páchání trestné činnosti vždy ve spojitosti s alkoholem. Proto je součástí uloženého trestu i ambulantní protialkoholní léčba. Pilka má na co navázat, v čase, který uplynul od skutku absolvoval ústavní protialkoholní léčbu a v současnosti údajně nepije.

„Mimo to od devatenácti let pracuje, nikdy nebyl nezaměstnaný a ve střízlivém stavu je to patrně člověk klidný a i starostlivý,“ podotkl Koudela.

Kdyby skončil na několik let ve vězení, větší naději na nápravu by mu to nedalo.

Událost se stala loni v září, kdy Pilka slavil šestatřicáté narozeniny. Alkohol tekl proudem a poškozený nebyl mezi zvanými hosty. Do společnosti se dostal jako doprovod jiného hosta a svědkové se shodli, že o jeho přítomnost nestáli.

„Byl útočný. Neustále někoho obtěžoval a chtěl se hádat,“ popsala Pilkova kamarádka.

„Byl hodně opilý, neustále padal, zvracel, vyhrožoval že někoho hodí do potoka.“

Když se v domě začaly množit škody, jako rozbitá židle a šuplíky v kuchyni, na které upadl, nebo rozbité dveře od koupelny a dlažba na dvoře, Pilka jej požádal, aby odešel. Aby jej dostal z domu, nabídl mu prý i pár stovek na pivo.

Před domem pak došlo k potyčce po které poškozený zůstal ležet v bezvědomí. Další hosté mu poskytli první pomoc, jenomže když se probral, Pilka jej znovu napadl a dupnul mu na hlavu. Události zachytila kamera, co si účastnici rvačky mezi sebou řekli, však ze záznamu patrné není.

Poškozený pak z místa odešel, další svědkové ho viděli na jiném místě v obci znovu upadnout na záda na chodník. Druhý den ráno ho záchranáři sbírali v bezvědomí na zastávce autobusu. V nemocnici pak zemřel na následky praskliny lebky a otoku mozku.