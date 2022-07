Hospůdka Pod Lampou v Teplicích

Dobře načepované, s krásnou bílou pěnou, půllitr s ouškem. Takové plzeňské pivo si vychutnáte v Teplicích na okraji šanovského parku. V malé rodinné hospůdce Pod Lampou. Navíc návštěvu můžete spojit s procházkou po parku. Posedět na terase nebo na lavičkách v blízkosti. "Dvanáctistupňová Plzeň tu u nás válcuje desítku Gambrinus, kterou máme také k dispozici," říká provozovatel restaurace Vlastimil Kratochvíl.

Trubky od sudů k výčepu prochází pravidelnou péčí, včetně řádného pročištění. Hospoda se svou polohou na okraji parku nabízí pro různé akce. I doprovodné hudební, které se tu občas konají. V komornějším stylu tu například vystupoval teplický hudebník Justin Lavash. "Plzeňské pivo mi během hodinového hraní bodlo. Další jsem si dal po skončení koncertu. Příjemná obsluha a také prostředí," pochvaloval si.

Plzeň tu mají za 51 korun. Taková byla aktuální cena v červnu. Podle provozovatele ale není vzhledem k současnému vývoji cen v ekonomickém světě vyloučeno, že by se mohla ještě do konce roku změnit. "Snažíme se to udržet, jak se dá. Jde nám především o zákazníky. Pokud je ale nutné zdražit, neb jsou navýšené i vstupy, nedá se nic bohužel dělat," říká provozovatel restaurace.

Tip: Pivo Pilsner Urquell za 51 korun

Za Deník doporučuje reportér Petr Málek.



Petr Málek, Teplický deníkZdroj: Deník