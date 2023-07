Velké změny nastaly po minulé sezoně v hokejovém Uherském Ostrohu. Novým hlavním trenérem účastníka Krajské ligy jižní Moravy a Zlína je Roman Uhříček. Ivan Klauda u týmů zůstává coby asistent, po odchodu Zbyňka Žabčíka do Vsetína se navíc stal šéftrenérem mládeže. Asistenti Bronislav Klauda a Ján Valúch u týmu končí.

Hokejisté Uherského Ostrohu mají nového hlavního trenéra. | Foto: Deník/Libor Kopl

Uhříček, který společně s Rostislavem Polehňou nedávno vedl spojené družstvo Uherského Brodu a Uherského Ostrohu v dorostu a následně i juniorce, se nyní postaví na střídačku prvního týmu celku ze Slovácka.

„Nerozmýšlel jsem se dlouho. Fungování klubu a spoustu lidí z oddílu znám. Mám rád výzvy. Trénovat a být odpovědný za první mužstvo Uherského Ostrohu je pro mě opět nová motivace v trenérské kariéře,“ uvedl na klubovém webu Uhříček.

V novém působišti chce začít postupně. „Pro mě je důležité jak po hokejové, tak i charakterové stránce poznat všechny kluky,“ říká.

Uhříček je rád, že v klubu zůstává Ivan Klauda. „Spolupráce s ním byla jednou z mých podmínek,“ přiznává.

„Hokej je týmová hra na všech pozicích a určitě rád využiji jeho poznatků a zkušeností v průběhu sezony. Samozřejmě se nezříkám osobní odpovědnosti za výkony, herní projev ani atmosféru v mužstvu. Dobře si uvědomuji, že v klubu působí převážně odchovanci, budeme pokračovat v zabudovávání mladých kluků do mužstva a předávání zkušeností a dovedností od starších a zkušených hráčů. Když budeme poctivě a s chutí pracovat, určitě to přinese výsledky,“ je přesvědčený.

Uherský Ostroh v minulé sezoně sledoval. Dobře ví, co jej čeká. „Přicházím do mužstva, které bylo poslední roky výsledkově úspěšné, trenérsky dobře vedené. Ivan Klauda, Broňa Klauda i pan Valúch odvedli kus dobré práce,“ vnímá.

„V ukončené sezoně ho oslabil odchod vynikajícího brankáře, navíc odehrál sezonu s poměrně mladou a nezkušenou obranou. V play-off jsem věřil, že přes Kroměříž přejde, ale uvedené skutečnosti se projevily. Některé kluky jsem trénoval v mládežnických kategoriích. Samozřejmě znám i místní stálice a tahouny mužstva,“ pokračuje.

Uhříček patří mezi brněnské odchovance a rodáky. S hokejem začínal u legendárního kouče Strnada. V šestnácti letech měl ale těžký úraz kolene. „Následné opakované operace mě limitovaly po celou hráčskou kariéru. I tak jsem rád, že jsem během patnácti let mohl hrát za celky Uherského Brodu, Vyškova a Uherského Ostrohu,“ říká.

Coby trenér pracoval s mládeží napříč všemi hokejovými kategoriemi v Uherském Brodě, Uherském Ostrohu a v Brumově. „Zároveň jsem měl tu čest působit jako trenér VTM Zlínského kraje, dále jsem působil i na pozici hlavního trenéra mužů v Uherském Brodě a Brumově-Bylnici,“ připomíná.

V příští sezoně povede Ostrožany.

Klauda: Teď budu na kluky hodnější. Hlavně s mladými hráči chci více individuálně pracovat



„Odchodem Zbyňka Žabčíka do Vsetína se na výkonném výboru začalo řešit, kdo povede v následující sezóně ostrožskou mládež. Šéftrenér mládeže potřebuje určitou kvalifikaci, kterou bohužel v celém trenérském týmu mám jako jediný. Tato pozice je podporovaná hokejovým svazem a samozřejmě jsme o tuto podporu jako klub nechtěli přijít. Proto jsem souhlasil, že mládež v Ostrohu povedu, ale v té době nikoho nenapadlo, že později svaz pošle na všechny kluby email, že v následující sezóně nesmí být šéftrenér mládeže současně hlavním trenérem jakéhokoli mužstva od deváté třídy a výš v žádné soutěži ledního hokeje. Takže ani trenér mužů. Opět jsme se sešli s výkonným výborem a začali řešit vhodné varianty pro celý klub. Jako nejvhodnější varianta vyšla, že se vzdám funkce hlavního trenéra mužů a vytipujeme nejvhodnějšího nového hlavního trenéra s licencí B. Zájmem všech členů výkonného výboru bylo, abych u mužů zůstal a dál společně s novým hlavním trenérem pokračoval v práci, která začala před deseti lety. Takže u mužů zůstávám, nicméně hlavním trenérem teď bude Roman Uhříček, který má už zkušenosti jak s trénováním mužů, tak s ostrožským prostředím.

Hlavní zodpovědnost za výsledek, za tým, za hlavní náplň tréninků teď bude na Romanovi. Já mu budu pomáhat. Budu takový asistent a konzultant dohromady. Budu teď ten, co je na kluky „hodnější“, ale jinak stále připravený řešit a vyhodnocovat určité situace… Mám v plánu teď hlavně s mladými hráči více individuálně pracovat. Věnovat se jejich kondici a přípravě na zápas. Jsem trenér, který se nebojí dát šanci mladým a v minulosti jsem to, věřím, dokázal. Teď budu mít více času na jejich fyzický i mentální rozvoj. U starších hráčů to bude zase jiná spolupráce a věřím, že mladým už automaticky půjdou příkladem. Věřím, že vše bude fungovat a výkony jednotlivců, výkony celého týmu a následně výsledky celého týmu půjdou nahoru. Určitě nechceme, aby vše nabralo opačný směr. Proto je důležité, aby týmový duch, cíl a výsledek zůstal nad osobními cíli jednotlivce. Budu se snažit to tady udržet.“

Šéftrenér mládeže HOKEJ Uherský Ostroh Ivan Klauda