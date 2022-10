Zdroj: ČTK/ZUMA/Joel Marklund

Matt Duchene (Nashville Predators)

Trojku draftu 2009 si čeští fanoušci budou pamatovat především z řady mezinárodních turnajů. Na nich Duchene s Kanadou bral jeden úspěch za druhým, posuďte sami: zlato ze ZOH 2014, zlato z MS 2015 a 2016, stříbro z MS 2017, zlato ze Světového poháru 2016. Poslední tři sezony obléká dres Nashvillu, v NHL si zahrál také za Columbus, Ottawu a především za Colorado, které se ale po neúspěšné sezoně 2016/2017 rozhodlo Ducheneho zbavit.

Další sezonu ještě načal v dresu Avs, v průběhu duelu na ledě New Yorku Islanders byl ale vyměněný do Ottawy; odehrál dvě střídání, poté byl ale ze hry stažen a pospíchal na letiště. „Všiml jsem si, jak tam spolu na střídačce mluví. Bylo to strašně zvláštní, ale zároveň jsem trochu očekával, že to proběhne podobně podivným způsobem. I to k tomu ale patří. Je to byznys," uvedl k zajímavému příběhu.

Bodově nejlepší byla jeho poslední sezona, 46 gólů a 44 asistencí z něj dělá nejproduktivnějšího forvarda Preds.