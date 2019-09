V rámci projektu Pojď hrát hokej se od 23. do 29. září uskuteční ve všech koutech České republiky akce Týden hokeje. Tentokrát ji uspořádá rekordní počet 152 klubů. Mezi nimi tradičně budou hokejové oddíly z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Uherského Ostrohu.

Projekt Pojď hrát hokej | Foto: archiv pořadatele

Děti od čtyř do osmi let bez rozdílu dovednosti bruslení mají jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké je to být hokejistou. Kromě zážitku v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek v podobě hokejového dresu.