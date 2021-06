Je ale potřeba říct, že trenéři a lidé, kteří mají tyto výběry na starost, odvedli opravdu dobrou práci. Dokázali sladit týmy tak, aby udělaly úspěch, i když to tak ze začátku nevypadalo. Zvláště u Kanady, která málem nepostoupila ani do čtvrtfinále.

Ze startu mistrovství se sice hledali, ale poté začali předvádět dobrý hokej. Je na místě připomenout, že nominovaní kluci se sejdou po sezoně a jedou hrát mistrovství světa. Kolikrát se ani pořádně neznají. Zatímco náš základ týmu hraje vesměs celou sezonu pospolu, objede Euro Hockey Tour a poté jedou na šampionát. U nás se nemůžeme tedy vymlouvat na to, že se musíme rozehrát. Naopak u nich to smysl říct dává. Navíc hrají odmalička na malém kluzišti, což hraje také svou roli.

Co se týče našeho výběru, je to škoda, protože jsme měli na medaili! Bohužel se hledala optimální sestava a moc si to nesedlo. Chyběly nám hlavně branky a celkově naše zakončení nebylo nic moc. Strádali jsme také v oslabení, jelikož jsme naši hru ve čtyřech během celého mistrovství nedokázali vypilovat. Tam vidím asi největší rezervy.

Je potřeba se zamyslet a vyhodnotit si, proč týmy jako Finsko, Amerika nebo Kanada letos dokázali uspět, zatímco my se pořád de facto točíme v kruhu.

Jiří Vykoukal, bývalý hokejový reprezentant, dvojnásobný mistr světa