Vsetín, Valašské Meziříčí – Mimořádně neúspěšné bylo víkendové 23. kolo východní skupiny druhé hokejové ligy. Prohrály v něm všechny tři regionální týmy.

Druholigoví hokejisté VHK Vsetín (s pukem obránce Jiří Farda). | Foto: DENÍK / Marek Havran

Uherské Hradiště podlehlo Technice Brno a Valašské Meziříčí překvapivě nezvládlo duel na ledě posledního Uničova. Vsetín jako jediný hrál doma, ale ani to mu k bodovému zisku nestačilo.

TECHNIKA BRNO – UHERSKÉ HRADIŠTĚ 7:2 (2:2, 4:0, 1:0)

Na třetí výhru v řadě hokejisté Uherského Hradiště v sobotu večer nedosáhli. V Rosicích proti Technice Brno ztratil nováček šance na dobrý výsledek v prostřední části, kterou prohospodařil 0:4. Brankově se za Hradišťské prosadili obrození střelci posledních kol Mikeš a Knebl.

Branky a nahrávky: 12. Jelínek (Žalud, Strýček), 15. Šrámek (Kaňkovský), 21. Mráz, 25. Šrámek (Kaňkovský), 37. Odehnal (Strýček, Mráz), 40. Strýček (Rajnoha, Kosecký), 42. Odehnal (Brzobohatý, Benýšek) – 1. Mikeš (Piluša, Knebl), 4. Knebl (Mikeš, Piluša).

VSETÍN – NOVÝ JIČÍN 3:4 (2:2, 0:1, 1:1)

Domácí neměli tentokrát v sestavě ofenzivní hráče z třinecké juniorky, a tak si vypomohli z vlastních řad a nastoupili ve velmi mladém složení. Začátek vyšel Vsetínu výborně, když už ve čtvrté minutě šel do vedení. Pak ale hosté v rozmezí pouhých pětadvaceti vteřin otočili na 2:1 pro Jičín. Do přestávky ještě domácí srovnali, ale bylo to v zápase naposledy, kdy byli pomyslně alespoň na jednom bodu. Hosté odskočili na 4:2, na což dokázali domácí odpovědět jen v závěru, kdy snížil na konečných 3:4 mladý obránce Pelc. K power play a případné šanci na bod či více, se už Valaši nedostali.

Branky a nahrávky: 4. Brynecký (Spitzer), 14. Plachtovič (Spitzer, Brynecký), 57. Pelc (Vaněk, Ševčík) – 12. Hruška (Vrdlovec, Pavlačka), 12. Tomášek (Uhlár), 22. Pavlačka (Gebauer, Hruška), 53. Vrdlovec (Hruška). Rozhodčí: Dědek. Vyloučení: 4:5. Vsetín: Plšek – Spitzer, Farda, Pelc, Zelenka, Kapr, Žabčík – Slováček, Vítek, Tesařík, Gromus, Brynecký, Vaněk, Ševčík, Lechner, Holík, Plachtovič.

UNIČOV – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 4:3 (0:0, 3:1, 1:2)

Bez nadsázky se dá považovat nedělní výsledek z Uničova jako překvapení kola. Domácí vesměs juniorský tým, který se krčí na posledním místě tabulky, si vyšlápl na kandidáta na první šestku a sebral mu všechny body. Favorizovaní hosté prohospodařili zápas ve druhé a na začátku třetí části, kdy postili domácí tým až do vedení 4:1. Finiš Bobrů přišel pozdě. „Je to pro nás určitě ztráta. Takové zápasy bychom měli vyhrávat. Teď se musíme dát dohromady. Ve středu jedeme do Frýdku-Místku a tam se něco podobného nesmí opakovat,“ uvedl kouč Valašského Meziříčí Roman Sedlák.

Branky a nahrávky: 24. Přikryl, 34. Přikryl (Frieb, Rak), 37. Frieb (Pavlas), 51. Diviš – 32. Martiník (Bokroš, Kostelňák), 51. Bokroš, 52. Bacul.

Další výsledky: Frýdek-Místek – Šumperk 3:7, Prostějov – Hodonín 4:1, Břeclav – Přerov 1:5, Opava – Orlová 3:4.

1. Šumperk 22 17 3 0 2 121:57 57

2. Havířov 21 15 1 2 3 96:50 49

3. Orlová 21 15 0 0 6 82:53 45

4. Prostějov 22 13 0 2 7 87:54 41

5. Přerov 21 10 2 3 6 92:56 37

6. Opava 22 11 2 0 9 76:68 37

7. Nový Jičín 21 10 2 1 8 65:65 35

8. Hodonín 21 10 1 1 9 83:77 33

9. Valašské Meziříčí 22 8 4 1 9 86:86 33

10. Břeclav 22 5 5 1 11 59:74 26

11. Brno 21 6 1 2 12 56:73 22

12. Vsetín 22 6 1 1 14 57:90 21

13. Uherské Hradiště 22 5 0 5 12 54:104 20

14. Frýdek-Místek 21 3 1 4 13 65:111 15

15. Uničov 21 3 1 1 16 68:129 12