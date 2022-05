Voráčka při zápase švagra svrběly nohy, na I. A třídu by si ale netroufl

Po náročné sezoně v zámoří se užívá zasloužené volno, po návratu do Česka se věnuje rodině. Známý hokejista Jakub Voráček od čtvrtka do neděle pobýval na Slovácku, s partnerkou, dětmi a dalšími příbuznými vyrazil na fotbal do sousedních Kunovic, kde zhlédl utkání krajské I. A třídy skupiny B proti Nedachlebicím, za které chytá švagr Adam Hájek.

Slavný hokejista Jakub Voráček při zápase fotbalistů Nedachlebic v Kunovicích. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Přišel jsem jej podpořit,“ prozradila hvězda NHL. Jelikož hokejistova životní láska Markéta pochází z Uherského Hradiště, k regionu má vztah. „Bydlí v Mařaticích, takže jsem skoro místní,“ usmíval se dobře naladěný Voráček. Lidé jej na Bělince poznávali, ale žádný humbuk hvězdný útočník nestrhl. I proto se mohl v klidu dívat na fotbal, sledovat emotivní záchranářský duel. I když Hájek inkasoval tři branky, Nedachlebice důležitou šichtu zvládli a po obratu slavili hokejovou výhru 5:3. Voráček po zápase se švagrem v klidu rozebrali. Žádné hecování ale nebylo. „Já mu do toho nekecám,“ tvrdí. „Ostatně sám nemám rád, když mi někdo, kdo tomu nerozumí, kecá do hokeje, takže ho nechávám být. A stejně vyhráli, takže bude spokojený,“ přidal. Český hokejový reprezentant je známý svým vřelým vztahem k fotbal. Ostatně při různých exhibicích nazouvá kopačky a honí se za míčem. Troufl by si na I.A třídu? „Rád bych si zahrál, při sledování kluků mě nohy svrbí, ale jestli bych mezi nimi obstál, fakt netuším, ale spíše asi ne,“ myslí si. „Musel bych hrát pravidelně, což nedělám. Možná na konci léta, kdy jsem dobře připravený, bych to uběhal, ale po sezoně nebo uprostřed prázdnin určitě ne,“ tuší. Hokejista Voráček viděl v Kunovicích obrat Nedachlebic i gól z poloviny hřiště I když se na trávník nehrne, na tribuně jej to baví. Když má čas, rád zajde třeba na ligu. Voráčka lákalo navštívit i finále MOL Cupu v Uherském Hradišti, termín odloženého střetnutí mu ale nesedí. „Ve středu osmnáctého června budeme v Praze, takže to nedám,“ ví dobře. Slovácku ale cennou trofej přeje. „Má velkou šanci. Letos hraje fakt dobře. Škoda, že mu na konci sezony trochu došla šťáva, začátek ale mělo famózní,“ chválí Svědíkův tým. Kladenský rodák nejvíce z českých týmů tíhne ke Slavii, oddaným fanouškem sešívaných ale není. V evropských pohárech přeje úspěch všem tuzemským zástupcům, v Česku chce hlavně vidět dobrý fotbal. „Teď je to konečně po dlouhé době napínavé, v boji o titul se může stát cokoliv. Nikdo nemá nic jistého, což se mi líbí. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ pravil. Kromě fotbalu se dvaatřicetiletý Voráček věnuje hlavně rodině, odpočinku. Než začne zase s tréninkem, absolvuje nějaké sportovní či společenské akce, zahraje si golf. U toho občas zhřeší, dá si pivo, na Moravě ochutná dobré víno. „To nevynechám nikdy,“ směje se. Masér Slovácka pomohl Osvětimanům k remíze v Hluku, pak spěchal do Prahy Bývalý hráč Philadephie se hlídat příliš nemusí. Účast na na květnovém mistrovství světa ve Finsku odpískal. Trenéru Jalonenovi i generálnímu manažerovi Petru Nedvědovi se v předstihu omluvil. „Říkal mi, že v průběhu sezony prodělal několik drobnějších zranění a spoustu zápasů odehrál pod prášky tlumícími bolest, proto se teď potřebuje dát v první řadě v následujících měsících zdravotně dohromady,“ vysvětloval Nedvěd. Fanoušci mohou nejen Jakub Voráčka ale i další celebrity vidět v akci v sobotu 18. června, kdy se v Mikulově uskuteční další ročník charitativní akce Hokejky pro Kluka Puka. „Dva roky jsme to kvůli covidu nedělali, takže jsme rádi, že si můžeme zase zahrát a přispět na nějakou dobrou věc,“ dodává.

