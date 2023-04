VIDEO: Připomeňte si emoce a radost Zlína po vítězném hokejovém finále!

Velké drama se šťastným koncem pro zlínské hokejisty přinesl pondělní večerní šestý duel finále play-play off Chance ligy mezi Zlínem s Vsetínem, který nakonec v prodloužení (3:2) určil celkového vítěze a postupujícího do baráže o postup do extraligy proti Kladnu.

Převzetí poháru hokejisty Zlína pro vítěze Chance ligy po vítězné finálové sérii se Vsetínem. | Video: Břenek Martin