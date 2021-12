V Uherském Ostrohu si připomněli výročí legendárního hokejisty. Podívejte se

Nezapomněli! Hokejisté Uherského Ostrohu si v pátek 3. prosince připomněli devadesáté výročí narození legendárního Františka Vaňka. Jeden z nejznámějších rodáků a klubových odchovanců to dotáhl až do národního týmu. Člen Síně slávy českého hokeje získal s Brnem jedenáct mistrovských titulů, s reprezentací zúčastnil sedmi mistrovství světa a dvou zimních olympijských her.

Legendární hokejista František Vaněk by v pátek oslavil devadesáté narozeniny. Foto: archiv HOKEJ Uherský Ostroh | Foto: archiv HOKEJ Uherský Ostroh

Současní hráči, kteří nastupují v Krajské lize jižní Moravy a Zlínska, mu vzdali hold speciálním videem na sociální síti. Hlavní slovo má trenér Ivan Klauda, do akce se však zapojila většina týmu. Vaněk si podobnou poctu bezpochyby zaslouží. Někdejší vynikající útočník se narodil v Uherském Ostrohu 3. prosince 1931. Do svých patnácti let hrál v rodném městě za Viktorii Uherský Ostroh, přes Loštice a Mohelnici se v roce 1953 dostal do Rudé Hvězdy Brno, dnešní Komety Brno. Ve slavném klubu vydržel až do roku 1967. Patří mezi šestici hráčů, kteří zv letech 1955 až 1966 získali jedenáct mistrovských titulů. V klubu později působil i jako trenér. V letech 1955 až 1963 byl člen reprezentačního hokejového družstva Československa, s národním týmem se sedmkrát zúčastnil zimního mistrovství světa. V Ženevě získal stříbro, do sbírky pak přidal i tři bronzové medaile. Junioři Ostrohu v oslabené sestavě dvakrát prohráli, jsou předposlední Vaněk se představil i na dvou zimních olympijských hrách. V roce 1956 byl v Cortině d’Ampezzo a o čtyři roky později bojoval ve Squaw Valley. Díky své technické a nápadité hře získal přezdívku „profesor“. Aktivní hráčskou kariéru ukončil Vaněk v šestatřiceti letech a začal trénovat. Za normalizace strávil čtyři roky ve švýcarském Bielu. Vyučil se elektromechanikem, během hráčské kariéry vystudoval dálkově Vysokou školu ekonomickou v Praze s titulem Ing. V roce 2009 byl uveden do Síně slávy českého hokeje. Jeho dres s číslem 9 a letopočtem 1953–1967 je umístěn pod střechou hokejové haly na Křídlovické ulici. Zemřel 2. září 2020 v Brně.