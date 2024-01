Hokejisté Uherského Ostrohu na začátku nového roku pálí ostrými. Svěřenci trenéra Romana Uhříčka v týdnu deklasovali poslední Brumov 9:1 a o víkendu si poradili i s Blanskem, kde po obratu a divoké přestřelce zvítězili 8:5 a v tabulce krajské ligy jižní Moravy a Zlína se posunuli právě před sobotního soupeře. Hattrickem se blýskl hostující útočník Jakub Zalubil.

Hokejisté Uherského Ostrohu v 19. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína deklasovali poslední Brumov 9:1 | Video: Libor Kopl

Kouč Uherského Ostrohu Roman Uhříček ovšem po cenném venkovním triumfu chválil celý mančaft.

„Poslední dobu se kolem nás šířila negativní atmosféra. Rozhodli jsme se, že změníme myšlení a zaměříme se na pozitiva, která nám tato sezóna přinesla. Dnes jsme zkusili upravit systém hry, který by seděl na uspávací a zároveň velice nebezpečný styl hokeje, který Blansko praktikuje. Kluci to rychle pochopili. Z role jsme na chvíli vypadli jen ve druhé třetině, kdy jsme naším nedůrazem umožnili soupeři jít do vedení. Ve třetí třetině jsme hráli trpělivě a čekali na své šance, které jsme využili. Kluci odvedli kus poctivé práce, zaslouží za předvedený výkon pochvalu,“ prohlásil Uhříček.

Celek ze Slovácka, který Blansko přemohl až na třetí pokus, utkání odehrál bez tří stabilních hráčů. Kvůli zranění chyběli Stránský, Juračka a Vaněk.

Klauda před utkáním s Brumovem odstoupil, věnovat se bude jenom mládeži

Tři body v sobotu získalo i Uherské Hradiště, které doma otočilo duel s Břeclaví z 0:2 na 5:2.

Klíčové góly za nerozhodného stavu obstaral kapitán Robin Tischer. Vysoký zadák se dvakrát utrhl a dvěma přesnými ranami poslal Uherské Hradiště do vedení 4:2. Triumf domácího týmu završil v poslední minutě Bezděk.

Pochvalu ale zaslouží uzdravený brankář Patrik Jakubčík, který mužstvo v rozhodujících chvílích s jistotou podržel.

Na výhře se podílel i Jaroslav Mrázek. Legendární hokejista nastoupil za Uherské Hradiště, které přeskočilo Boskovice a je sedmé, po roce a půl a na ledě byl hodně znát.

Další body získal také Uherský Brod, který zvítězil v Brumově 5:2 a dál hájí pátou pozici. V čele zůstává Kroměříž.