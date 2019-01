Uherské Hradiště /AKTUALIZOVÁNO, FOTOGALERIE/ - Hokejisté HC Uherské Hradiště jsou jediný krůček od obhajoby titulu přeborníka Zlínského kraje.

V důležitém třetím zápase totiž na svém ledě udolali Uherský Brod a v sérii hrané na tři vítězná utkání se ujali vedení 2:1. Udělat tečku za finále mohou v sobotu 27. února v domácím prostředí. Pokud by uspěli hosté, rozhodoval by o vítězi nedělní pátý duel v Uherském Brodě.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – UHERSKÝ BROD 4:3 (1:0, 2:2 1:1)

Výhru Hradišti vystříleli obránci, kteří se podepsali pod všechny čtyři zásahy do černého. „Výborně zaskočili za útočníky, kterým to nechtělo do branky spadnout,“ pochválil své svěřence hradišťský trenér Petr Sakrajda.

Domácí měli skvělý nástup do utkání, svého soupeře v první třetině drtili. „Kdybychom prohrávali 4:0, nemohli bychom se vůbec divit,“ uznal hostující trenér Zbyněk Kůdela. Z mnoha šancí se ale ujalo pouze Sladkého přesilovkové nahození, a tak mohl na začátku prostřední části Kubiš vyrovnat. Na jeho trefu ale rychle odpověděl Krystýnek, a když do pravé šibenice doplachtil další pokus Sladkého, vedli domácí o dvě branky.

Broďané ale nesložili zbraně a dokázali vyrovnat. Pět minut před koncem však parádně napřáhl Stašek a pumelicí do horního růžku Kůdelovy svatyně rozhodl o výhře domácích.

„V sobotu budeme chtít sérii ukončit. Pokud navážeme na naše poslední výkony, tak se nám to podaří,“ poznamenal domácí kouč Sakrajda. „Musíme najít recept, jak dostat Hradiště z ulity, a vrátit sérii k nám,“ spřádá plány na čtvrtý duel jeho protějšek Kůdela.

Branky: 9. a 31. Sladký, 26. Krystýnek, 55. Stašek – 23. Kubiš, 34. P. Obadal, 49. Peterka. Rozhodčí: Dobeš – Bártek, Janiš. Vyloučení: 7:6, využití 2:0. Uh. Hradiště: Oharek - Stašek, Sladký, Krystýnek, Pšeja, Pochylý, Gajdošík – Novák, Andrýsek, Novák – Schuster, Boháč, Vaněček – Karpíšek, Barák, Červenka. Trenér: P. Sakrajda. Uh. Brod: H. Kůdela - Kojecký, Bahula, Hlatký, Březík, Přikryl, Surý, Masař – Marek, Gergela, L. Obadal – Kubiš, Suhrada, Peterka – Šiller, Krchňáček, P. Obadal. Trenér: Z. Kůdela. Stav série: 2:1.

Další program finále: 4. zápas - sobota 27. února: Uh. Hradiště – Uh. Brod (18), případný 5. zápas – neděle 28. února: Uh. Brod – Uh. Hradiště (16.30).