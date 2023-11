„I když před utkáním jsem měl menší obavy, nakonec jsem si zápas užil," přiznává s úsměvem Uherek.

Celek ze Slovácka prohrával v Břeclavi 1:3 a 2:4, v závěrečné části ale výsledek třemi brankami otočil a sahal po výhře. Uherské Hradiště ale v přestřelce nakonec padlo, v prodloužení rozhodl domácí Lokaj.

„Pro nás to nebylo jednoduché střetnutí. Břeclav má v kádru zkušené kluky, co soutěž hrají několik let. Naši kluci do toho ale dali srdíčko, bojovali. Samozřejmě nějaké chyby tam byly, celkem nám to ale fungovalo," říká Uherek.

Hosté i přes poslední nezdary nechtěli jenom bránit, hrát destruktivně. Naopak, i na velké ploše se snažili být aktivní, soupeře napadat, útočit.

„Párkrát jsme tam propadli a inkasovali nějaké góly. Naštěstí jsme se dokázali do utkání vrátit a výsledek během čtyř minut otočit z 2:4 na 5:4. Hru jsme pak stáhli na dvě lajny. Už jsem věřil, že vedení udržíme, ale udělali jsme jednu chybu a šli do prodloužení," líčí.

V něm měli navrch břeclavští Lvi, soupeře ale alespoň hřál vydřený bod. „Věřím, že se od něj odrazíme," přeje si nový kouč.

Cílem Uherského Hradiště, které je po jedenácti koly s pouhými šesti body poslední, dál zůstává postup do play-off.

„Šesté místo by bylo parádní, ale bude to těžké, protože soupeři mají v týmu zkušené borce co prošli vyššími soutěžemi. Konkurovat Kroměříži nebo Prostějovu nemůžeme, ale ověřili jsme si, že s ostatními se dá hrát," ví dobře.

Problémem je poměrně úzký kádr, absence juniorky. Tým si vypomáhá mladíky z Hodonína, ne všechny zápasy ale stihnou.

I proto se vedení klubu snaží mužstvo doplnit, posílit. První novou tváří je útočník Josef Koranda z Prostějova, který už má premiéru za sebou. Z Hané by mohli dorazit i další méně vytížení borci.

Vedení Uherského Hradiště Uherka oslovilo před týdnem. „Vzal jsem si pár dní na rozmyšlenou. Už v minulosti jsem nabídku z rodinných důvodů dvakrát odmítl. Jelikož kluky z nového vedení velice dobře znám, dohodli jsme," uvedl.

S týmem absolvoval pouze páteční trénink, o den později se poprvé postavil na střídačku. S hráči se seznamuje za pochodu, postupně je poznává.

Pro bývalého kapitána Uherského Ostrohu jde o první trenérskou štaci na lavičce mužů. Předtím deset let trénoval v Uherském Hradišti mládež.

„Začal jsem u přípravky a později se věnoval klukům do čtvrté třídy," informuje.

Svěřencům měl co předávat. Odchovanec Uherského Hradiště strávil většinu kariéry v konkurenčním Uherském Ostrohu, kde prožil dlouhých třináct let, dělal tam i kapitána.

Na vojně byl v Kroměříži. Na Hané si připsal i pár zápasů ve druhé lize, stejnou soutěž si zahrál také v mateřském klubu, debutoval pod známým koučem Vodákem.

Uherek, který žije v Kunovicích, kariéru ukončil ve 35 letech, nyní hraje Kroměřížskou amatérskou ligu za tým HC Masaro.

Dohlíží také na kariéru syna Marka. Sedmnáctiletý brankář chytá extraligu juniorů za Zlín, je i v mládežnické reprezentaci.