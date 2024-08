Hokejisty Uherského Ostrohu povede v nadcházející sezoně Krajské ligy jižní Moravy a Zlína nový trenér. Nebude to však avizovaný Tibor Janás, který s týmem absolvoval kompletní letní přípravu, ale Jiří Šolc. Bývalý sportovní ředitel a jednatel zlínských Beranů kývl na nabídku vedení klubu ze Slovácka, pomáhat mu bude asistent Radek Kučera.

Janás absolvoval s týmem kompletní letní přípravu, na vlastní žádost a po dohodě s vedením klubu z osobních důvodů ale z funkce odstoupil, když přijal finančně zajímavější nabídku a stal se šéftrenérem mládeže ve slovenské Senici.

„Jeho rozhodnutí chápu a akceptuji. Jelikož mu nevyšlo zaměstnání, se kterým počítal k přivýdělku za trénování, tak přijal nabídku šéftrenéra na Slovensku. Potřebuje uživit rodinu, je to logické,“ uvedl předseda ostrožského klubu Rostislav Polehňa.

Tibora Janáse před startem krajské ligy střídá jako hlavní trenér Jiří Šolc.

Známý kouč převážnou část své kariéry strávil ve Zlíně. S dorostenci a juniory Beranů dosáhl řady mistrovských titulů. Sedm let taky vykonával funkci reprezentačního trenéra u kategorií od 16 do 18 let.

Následně pracoval jako sportovní manažer a jednatel zlínského hokeje. Před příchodem na Slovácko působil jako asistent trenéra v Košicích a v Kroměříži.

Šolcovi bude v Uherském Ostrohu vypomáhat někdejší dlouholetý obránce Radek Kučera. Hráčskou kariéru ukončil na počátku sezóny 2022/2023. V dresu Uherského Ostrohu odehrál přes dvacet sezón. Nyní se svými zkušenostmi doplní trenérský tým ostrožských mužů.

Mika a spol. by měli pod novými trenéry poprvé vjet na led ve třetím srpnovém týdnu.

Tým odehraje před startem krajské ligy čtyři přípravné duely. Jistý je zatím pouze dvojzápas s Uherským Brodem. Nová sezona odstartuje v polovině září.

Kádr doznal jen minimum změn. Kariéru ukončil Lukáš Zalubil a do druholigového Hodonína zamířil devatenáctiletý Libor Stuchlík, který v Baníku hrál už loni za juniory.