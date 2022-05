„Na nás je to docela netradiční výsledek. Je ale super, že jsme proti Americe, která ještě nemá jistý postup do čtvrtfinále, takto dokázali vyhrát,“ těší Tesaříka, současného sportovního ředitele VHK ROBE Vsetín, hubené vítězství nad silným protivníkem.

Pětinásobný vítěz extraligy ale v závěru pondělního odpoledního střetnutí pořádně trnul. „Ve třetí třetině při nás stálo velké štěstí, hlavně ke konci měli dvakrát třikrát na holi vyrovnání,“ poukázal bývalý výborný obránce na závěrečný tlak soupeře spojený s power-play.

Svěřenci hlavního trenéra Kariho Jalonena přitom už ve třetím dějství mohli dýchat mnohem klidněji, zkraje třetiny však po faulu Bellowse loktem nezužitkovali pětiminutovou početní převahu. „Měli jsme v ní více střílet, zbytečně jsme to hráli až do kuchyně. Na brankoviště jsme měli využít vysokého Hertla. Naštěstí jsme to pak dokázali udržet,“ oddechl si někdejší 49násobný reprezentant.

K výhře přispěl výborným výkonem brankář Karel Vejmelka, který si připsal 24 úspěšných zákroků. „I když měl v některých situacích štěstí, tak je výborné, že zatím nedostává tolik gólů, výsledek 1:0 mu určitě hodně pomůže. Důležité je, aby mu to vydrželo, hlavně do čtvrtfinále.“

Česká hokejová reprezentace se v posledním zápase základní skupiny B utká s Finskem. Další duel už bude čtvrtfinále. „Jsem zvědavý, jak nás Finové prověří. Pak ale znovu bude nejdůležitější čtvrtfinále, vždy se v něm ukáže síla. Ať už nastoupíme proti Německu, nebo Kanadě, tak to bude hodně vyrovnané, není slabých soupeřů,“ uvědomuje si Radim Tesařík.