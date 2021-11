Zlínský odchovanec totiž ve svátečním derby pochytal všechny střely i dorážky soupeře, vynuloval obávané střelce Uherského Ostrohu a v šestadvaceti lety si připsal premiérovou nulu kariéry.

„Samozřejmě mě hodně těší, ale důležité jsou body, které nám v tabulce hodně chybí,“ říká jeden z hrdinů hokejové bitvy, kterou překvapivě opanovali hosté z Uherského Brodu.

Balaštíkova parta díky dvěma trefám obránce Budila a přesilovkovému gólu útočníka Stiksy zvítězila u favorizovaného rivala 3:0 a v krajské lize se posunula před Blansko na šesté místo.

„Dneska to bylo celé o hráčích přede mnou,“ míní gólman Brodu. „Směrem dozadu jsme odehráli nejlepší utkání za několik posledních sezon. Dáváme hodně gólů, taky jich ale hodně dostáváme. Dneska to byl bojovný výkon, nula všech kluků,“ má jasno.

Broďané opravdu vzadu předvedli obětavý, taktický výkon. Soupeře do mnoha šancí nepustili, zápas měli pevně pod kontrolou. Jaká proměna oproti posledním nepovedeným duelům s Uherským Hradištěm (2:6) a v Brně s Technikou (4:6).

„Ale náhoda to není,“ zdůrazňuje. „S trenérem jsme to hodně probírali. Řešili, co v obranném pásmu zlepšit, aby to fungovalo. Na posledních trénincích jsme se tomu hodně věnoval. Dali jsme do toho opravdu hodně,“ přidává.

I proto v derby příliš práce neměl. Ostrožanům to nešlo, trápili se i v přesilovkách. I když se několikrát dostali do slibné šance či k dorážce, nebyli tak důrazní a důslední jako v předcházejících zápasech. Hosté všechny nepříjemnosti dokázali rychle vyřešit, nebezpečí uhasit.

„Nějaké těžké zákroky tam ani nebyly. Kluci mi hodně pomohli. Strašně moc střel zblokovali,“ pochvaluje si.

Stojar se v brance Uherského Brodu pravidelně střídá s veteránem Karlem Málkem. I když minule proti Hradišti chytal mladší gólman, trenér Balaštík po prohře 2:6 šestadvacetiletého brankáře podržel, což se mu v dalším utkání proti jinému okresnímu rivalovi vyplatilo.

„Trenér mi asi věřil. V minulé sezoně, než přišel covid, jsem je zavřel, tak čekal něco podobného,“ usmíval se odchovanec extraligového Zlína.

Rodák z Baťova města působil v mateřském klubu až do juniorky. Pak odešel do Vsetína. Na Lapači doklepal mládež, pak tam byl i ve druhé mužské lize. Před šesti lety ale zamířil do Uherského Brodu, kde s přestávkami působí až doteď. „Jsem tady spokojený. Hokejem se jenom bavím,“ dodává.