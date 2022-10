I před další triumf měl k výkonu mužstva výhrady. „Dobře rozehrané utkání, které máme jasně pod kontrolou a vedeme 4:1, jsme nechali lehkovážně zdramatizovat. Zbytečné podceněním herní situace na útočné modré a následný odjezd na 4:2, tuto situaci podcenili hned tři hráči včetně brankáře,“ vadí Klaudovi.

Chyb ale bylo na straně hostů víc. „V závěru druhé třetiny, kdy máme jasný puk na hokejce a do konce třetiny zbývají vteřiny, tak náš obránce místo toho, aby puk poslal do středního pásma, tak se s ním chce vrátit zpět za branku, to mu ale nevyjde. Navíc udělá zbytečný faul a do třetí třetiny dáváme Kroměříži naději v podobě přesilovky. Tu soupeř využil a dotáhl na 3:4,“ štve Klaudovi.

Vzápětí probuzená Kroměříž zasadila soupeři čtvrtou ránu a skóre srovnala na 4:4. „Naštěstí oddechový čas zastavil krátkodobý kroměřížský tlak a postupně jsme zase přebrali kontrolu nad zápasem,“ dodal hostující kouč.

Trenér Kroměříže Zdeněk Bečka byl po těsné porážce zklamaný. „Prvními dvěma třetinami jsme se protrápili, hrát jsme začali až v té třetí, kdy to i přes vyrovnání bylo pozdě,“ posteskl si.

Podle Bečky si Hanáci za výkon v úvodních čtyřiceti minutách body nezasloužili. „Od začátku jsme tahali nohy, byli u všeho pozdě. Do hry jsme se dostali až ve třetí třetinu. Škoda, že po vyrovnání jsme zápas znovu ztratili, ale celkově jsme byli jasně horší a nezasloužili si vyhrát. Přitom pokud bychom celý zápas odehráli v tempu jako posledních dvacet minut, utkání bychom vyhráli,“ míní Bečka.

Brumov výsledek otočil až v závěru

Zatímco Kroměříž vyšla bodově naprázdno Brumov doma urval dva body s Břeclaví, Lvy zlomil až gólem v prodloužení, vyhrál 6:5.

„Pro diváka to byl velmi záživný hokej, když padlo jedenáct branek. Do zápasu jsme vstoupili s tím, že soupeř je zvyklý na veliké hřiště z domácí půdy, a tak jsme chtěli využít naše menší rozměry. Bohužel jsme i přes naši vysokou střeleckou aktivitu neustále dotahovali. Ještě minut před koncem jsme prohrávali 3:5, ale dokázali jsme se semknout a výsledek srovnat. Následně hned v první minutě prodloužení jsme dokonali náš obrat,“ popisuje obránce Brumova Jakub Vaněk.

BROD I HRADIŠTĚ SCHYTALI DEBAKL

Naopak nepříjemné debakly schytali hokejisté Uherského Brodu i Uherského Hradiště. Zatímco tým vedený trenérem Jaroslavem Balaštíkem prohrál v Blansku po hrůzostrašné druhé třetině 2:8, Kašného tým doma padl s brněnskou Technikou 3:15!

Duel v Uherském Hradišti přitom z počátku nevypadal na exhibici. Domácí šli dokonce po trefě Němce do vedení, ale Technika výsledek ještě do přestávky otočila a zbytek utkání naprosto ovládla. Opět řádil kanonýr Petr Jurča. Hostující útočník zaznamenal čtyři branky a jasně vede střeleckou tabulku Krajské ligy.

Brňanům v neúplné tabulce patří druhé místo. Jako jediní ale v soutěži ještě neztratili ani bod.

Soupeř je se třemi body předposlední. „My se týmům jako je Technika rovnat nemůžeme a ani nechceme. Musíme sportovně uznat, že soupeř je kvalitativně úplně někde jinde než my, převyšoval nás úplně ve všem. Výsledek koresponduje s tím, co se dělo na ledě,“ přiznává trenér Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Více než nepříjemná porážka jej štve absence a narůstají marodka. „Je smutné, že se sotva rozeběhla sezona a nám z pětadvacetičlenného kádru na zápas dojde sotva třináct hráčů,“ vadí Kašnému.

Slovácký celek navíc v sobotu přišel o další tři borce. „Filip Petřík má třicet tržných ran, Tomáš Němec odstoupil ze zápasu s podezřením na zlomeninu nosu a Marek Ančík má naražený bok,“ vypočítává ztráty uherskohradišťský kouč.

Podle něj nejsou zranění úplně náhodná. „Bohužel kluci jsou mladí a nejsou na mužskou soutěž tolik připravení. Za zkušenými soupeři zaostávají, proto se snaží nedostatky nahradit bojovností, ale v soubojích schytávají rány,“ dodává Kašík.

Béčko Hodonína doa přehrálo Boskovice

Po dvou porážkách zabrali hodonínští hokejisté. Béčko Baníku si na svém ledě poradilo s posledními Boskovicemi, když o svém vítězství rozhodlo už na začátku druhé třetiny. V tu chvíli zeleno-černí vedli už 5:1. Nakonec soupeře zdolali 6:3.

„Prvních deset minut to bylo z naší strany takové vlažné. Potom jsme se rozehráli a až do poslední minuty kontrolovali hru. Škoda jen, že jsme nedali víc gólů. Dneska to bylo povinné vítězství a tři body do tabulky,“ uvedl na klubovém webu trenér Hodonína Michal Kuba.

Branky domácích zaznamenali Huňady, Sedlák, Polák, Pospíšil, Janás a Vyrůbalík. Nedělní vítězství bylo prvním v dospělé kariéře pro mladičkého, teprve šestnáctiletého brankáře Jakuba Mládka.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 5. kolo -

HK KROMĚŘÍŽ - HOKEJ UHERSKÝ OSTROH 5:6 (0:2, 2:2, 3:2)

Branky a nahrávky: 25. Hradil (Laciga), 38. Podešva (Nesrsta), 42. Vávra (Holík, Zavřel), 43. Podešva, 60. Jergl (Hradil, Holík) – 12. Pe. Flora (L. Stuchlík), 20. J. Zalubil (Červenka, Galuška), 27. Stránský (Pa. Flora, Man), 28. Mika (L. Zalubil), 56. Mika (J. Zalubil), 60. J. Zalubil. Rozhodčí: Maťašovský – Holub, Bejček. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 312.



HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ – TECHNIKA BRNO 3:15 (1:5, 2:6, 0:4)

Branky a nahrávky: 6. Němec, 21. T. Pavlůsek, 36. D. Pavlůsek (T. Pavlůsek, Fridrich) – 8. Benýšek (Kaukič, Strýček), 9. Svatuška (Tomaník), 10. Jurča (Benýšek), 16. Jurča (Strýček), 18. Strýček (Jurča, Kaukič), 22. Štrauch (Hroudný, Hledný), 22. Tomaník (Jurča, Kaukič), 23. Račický (Karpíšek, Svatuška), 25. Jurča (Benýšek, Kaukič), 27. Kaukič (Jurča), 36. Tomaník (Benýšek), 45. Sedláček (Karpíšek), 51. Benýšek (Štrauch, Hroudný), 53. Hroudný (Štrauch, Hledík), 53. Jurča (Benýšek, Korvas). Rozhodčí: Šiška – Hendrych, Šobáň. Vyloučení: 3:9. Využití: 1:1.



DYNAMITERS BLANSKO HK - HC SPARTAK UHERSKÝ BROD 8:2 (1:0, 6:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 19. Hussein (Grünwald, Král), 22. Müller (Grünwald, Kubíček), 26. Müller (Sedláček), 29. Grünwald (Hussein), 33. Rašovský (Kuběna), 35. Grünwald (Kubíček), 39. Müller (Grünwald, Kubíček), 58. Rašovský (Malý, Šenk) - 45. Václavek (Šiller), 57. Tomek (Kočica). Rozhodčí: Karpíšek - Husák, Smetková. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1.



HC BRUMOV-BYLNICE - HC LVI BŘECLAV 6:5 PO PRODLOUŽENÍ (1:2, 2:3, 2:0 – 1:0)

Branky a nahrávky: 15. L. Lysák (M. Lysák, Janíček, 25. Macháč (Častulík, Strnka), 31. Janíček (L. Lysák), 55. Vaněk (Častulík), 57. M. Lysák (Vaněk, Janíček), 61. Janíček (M. Lysák, Vaněk) - 3 Gabriška (Rutkovský, Zháňal), 12. Göndör , 25. Sedláček (Svoboda), 36. Zháňal (Gabriška, Vaněk), 40. Směřička (Rutkovský, Svoboda). Rozhodčí: Šmíd – Tomeček, Wesley. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1.



SHKM BANÍK HODONÍN B - HC BOSKOVICE 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 10. Huňady, 15. Sedlák (Pospíšil, Lidák), 15. Polák (Tomi, Janás), 22. Pospíšil (Lidák, Crlík), 24. Janás (Polák, Tomi), 57. Vyrůbalík (Janás) - 14. Schejbal (Šebek), 51. Šilhavý, 52. Schejbal (Šebek, Šilhavý). Rozhodčí: Šico - Matula, Viskot. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Střely: 42:23. Diváci: 226. Průběh utkání: 1:0, 5:1, 5:3, 6:3.