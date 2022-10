„Pro nás je to důležitá výhra v malém derby proti Brumovu. Snad jsme diváky, kteří měli vstup zdarma, protože se utkání hrálo v rámci oslav města, potěšili výkonem i výsledkem. Přišla hezká návštěva, snad si lidé zápas užili,“ doufá trenér Uherského Brodu Jaroslav Balaštík.

Výhru domácích se ale nerodila vůbec lehce. „Prvních pětadvacet minut byl Brumov lepší, daleko lépe bruslil, pohyboval se. Nás v úvodní části podržel sedmnáctiletý brankář Jirka Popelka, který zneškodnil dvě nebo tři vyložené šance soupeře a hlavně díky jeho zákrokům jsme byli dál ve hře o body,“ říká Balaštík.

Jeho tým postupně hru vyrovnal, po dvou třetinách prohrával pouze o gól 1:2.

„Měli jsme výborný nástup do závěrečné části, kdy jsme dvěma brankami výsledek otočili na 3:2. V tu chvíli kluci získali sebevědomí, klid na hokejky. Začali lépe bruslit a taky jim to tam padalo, výsledkem je výhra 8:3,“ dodal spokojený Balaštík.

Zato Brumovští po nevydařeném závěru odjeli domů s prázdnou. „Do Uherského Brodu jsme jeli s respektem, ale vývoj utkání hrál v náš prospěch. Dovolím si říct, že dvě třetiny jsem byli i dominantnějším týmem, ale jak se říká, zajíci se počítají až po honu,“ uvedl hostující obránce Jakub Vaněk.

„Ve druhé třetině, kdy jsme měli tři až pět gólových situací, jsme neproměnili ani jednu,“ mrzí Vaňka.

I tak šli ale hosté do závěrečné třetiny s jednogólovým náskokem, který ale rival hned na začátku třetiny smazal a zápas otočil ve svůj prospěch. „Broďané se už pak vezli na vlně a šlo mu podstatě úplně všechno,“ uvedl Vaněk.

„Pro náš mlády tým je to velké ponaučení. Musíme si z něho vzít příklad do dalších zápasů. Soupeři je třeba pogratulovat za jejich trpělivost a následně velice dobrou efektivitu v zakončení. Teď se z porážky musíme otřepat a připravit na příští zápas s Uherským Hradištěm,“ dodal zkušený bek.

Kroměříž nezvládla závěr, prohrála u posledního

Velké zklamání zavládlo o víkendu i v Kroměříži. Hanáci sice na ledě posledních Boskovic šli gólem Jergla hned v devatenácté sekundě do vedení, ale ještě v první minutě o náskok přišli. Pak se sice prosadil hostující Morev, ale to bylo ze strany Kroměříže vše. Favorit další šance neproměnil, Boskovice se naopak po bezbrankové druhé třetině neuvěřitelně zvedly a díky čtyřem brankám v posledních pěti minutách Hanáky zničily 7:2.

„Zápas se mi těžko hodnotí, protože výsledek, který se těžko obhajuje, vůbec neodpovídá průběhu hry,“ říká kroměřížský trenér Zdeněk Bečka.

23 sezon a dost. Hokejista Kučera začal tresty, nejradši vzpomíná na Bonka

„Dvě třetiny jsme byli lepším týmem, vedli 2:1. Bohužel jsme další šance neproměnili a soupeři neodskočili. Domácí pak do čeho plácli, to jim tam spadlo. Jako bychom měli v bráně magnet,“ hořce se pousmál Bečka.

Hosté v závěru otevřeli hru. Zkoušeli i power-play, ale porážku již neodvrátili.

„Zápas byl vyrovnaný, měli jsme i smůlu. Na druhé straně si uvědomujeme naše chyby. Víme, co a proč se stalo. Z porážky ale tragédii neděláme. Kluci si to jenom musí srovnat v hlavě,“ dodává Bečka.

Ostuda! Baník poprvé nedal Břeclavi žádný gól

První jižanské derby letošní sezony se stalo jasnou záležitostí domácí Břeclavi. Lvi nasázeli Baníku osm gólů, na druhé straně brankář Michálek všechny střely a šance soupeře pochytal, a tak se u Dyje mohlo začít slavit.

Baník poprvé v historii nedal Břeclavi ani jeden gól a stejně tak poprvé Lvům ve vzájemném utkání podlehl.

„Řekl bych, že jsme byli první třetinu opticky lepší. Bohužel neproměňujeme šance. Soupeř pak využil nabídnuté přesilové hry a odskočil na 4:0. Poslední třetinu už to bylo z naší strany velice špatné a koledovali jsme si o desítku. Je to normální ostuda,“ uvědomuje si trenér baníku Michal Kuba, který coby hráč v Břeclavi nikdy neprohrál, potupného výprasku se dočkal až v sobotu jako trenér. „Strašně nám chybí Jirka Sedlák, kapitán, který to umí strhnout. Bohužel nikdo jiný takový v týmu není,“ dodává zklamaně Kuba.

Derby patřilo Uherského Ostrohu, Šurý má nulu

Hokejisté Uherského Ostrohu v předehrávce 6. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína potvrdili roli velkého favorita, když v derby přehráli Uherské Hradiště 5:0 a pojistili si první místo v tabulce. Hosté na ledě okresního rivala doplatili na mizernou koncovku a zůstali předposlední.

Ostrožanům naplánovaná oslava vyšla skvěle. I když jim to místy drhlo a hra rozhodně nebyla podle představ trenéra Ivana Klaudy, spokojení fanoušci ocenili produktivitu, pět vstřelených branek a přesvědčivou výhrou.

„Body nás těší, ale výkon musíme zlepšit,“ ví dobře Klauda.

Svěřence po šestém letošním triumfu příliš nechválil, přesto měl k jejich představení pochopení. „Slavnostní událost, večírek, ještě volíme kapitána. Jako trenéři jsme z toho měli strach. Nakonec jsme to zvládli, ale věděli jsme, že derby bude těžké. Soupeř kousal, zápas ale rozhodla zkušenost našich hráčů, kteří umí dát gól. Hostující brankář sice chytal slušně, ale náš gólman byl lepší, když má nulu,“ uvedl Klauda.

Nevídal má po dvou operacích srdce. Při rozlučce byl jenom na střídačce

Závěrečná perioda se dohrála pouze z povinnosti. Triumf Ostrohu završil v početní výhodě Stránský. Na druhé straně dál čaroval výtečný Šurý, jenž si připsal první nulu v letošním ročníku.

„Na ledě to bylo padesát na padesát, rozdíl mezi prvním a předposledním nebyl vidět. Zápas rozhodla forma domácího brankáře a naše zahozené šance,“ uvedl hostující trenér Lukáš Kašný.

Páteční derby mělo slavnostní nádech. Šéf domácího klubu Rostislav Polehňa před utkáním poděkoval dvěma bývalým hráčům a oporám Aleši Nevídalovi a Radkovi Kučerovi. Oba borci definitivně ukončili hráčskou kariéru a zaslouženě si vyslechli potlesk diváků. Od předsedy oddílu obdrželi památeční dres a láhev rumu.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, 6. kolo -

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 5:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. J. Zalubil (Červenka), 10. J. Zalubil (Červenka, Mika), 27. Mika (Vaněk), 27. Stránský (Pa. Flora, L. Zalubil), 57. Stránský (Galuška). Rozhodčí: Smilek - Babulík, Goňa. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 336.



HC SPARTAK UHERSKÝ BROD – HC BRUMOV-BYLNICE 8:3 (0:1, 1:1, 7:1)

Branky a nahrávky: 33. Kočica (Mikulec), 43. Bařinka (Vaněk, Kotek), 44. Fajkus (Budil), 45. Bařinka (Budil), 49. Bařinka (Kotek), 54. Řehoř (Fajkus, Vaculín), 56. Stiksa (Fajkus, Budil), 58. Fajkus (Šiller) - 19. Vaněk (Častulík), 40. Sopek (Lysák Michal), 55. Nesrsta (Lysák Tomáš, Vaněk). Rozhodčí: Volf - Bačák, Šobáň. Vyloučení: 6:8. Využití. 2:0.



HC BOSKOVICE – HK KROMĚŘÍŽ 7:2 (1:2, 0:0, 6:0)

Branky a nahrávky: 1. Mikeš (Kytka), 42. Píchal (Orsech), 46. Schejbal (Pokorný), 55. Orsech (Šebek, Pelikán), 57. Holemý (Píchal, Bednář), 57. Schejbal (Brokeš, Šmíd), 58. Mikeš - 1. Jergl (Hubík, Světlík), 12. Morev. Rozhodčí: Slavka - Husák, Holub. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:0.



HC LVI BŘECLAV - SHKM BANÍK HODONÍN 8:0 (1:0, 3:0, 4:0)

Branky a nahrávky: 17. Čápek (Papp, Topolanský), 35. Čápek (Garčic), 39. Garčic (Dora), 40. Gabriška (Rutkovský), 48. Průdek (Zháňal, Směřička), 54. Gabriška (Rutkovský, Zháňal), 55. Sedláček (Kocúr, Čápek), 59. Gabriška (Zháňal). Rozhodčí: Čuňočka - Halás, Smetková. Vyloučení: 3:5, navíc Crlík (Hodonín) 10 minut. Využití: 3:0. Střely: 39:30. Diváci: 122.