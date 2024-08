Teď ale z profesionálního hokeje vypadl, působí v Krajské lize jižní Moravy a Zlína.

Loni coby asistent vypomáhal Kroměříži, letos povede Uherský Ostroh, odkud pochází jeho přítelkyně.

„Znám tady půlku města,“ přiznává s úsměvem devětačtyřicetiletý kouč.

Také spoustu zdejších hráčů potkal při angažmá ve Zlíně. „Je to Michal Stuchlík, Filip Stránský, Vít Mika či bratři Galuškové. Samozřejmě si je pamatuji jako žáky, dorostence či juniory, teď se potkáváme v chlapech, ale věřím, že nám to bude fungovat,“ přeje si.

V minulé sezoně jezdil Šolc do Ostrohu jako soupeř, když byl součástí realizačního týmu Kroměříže. Na Hané se ale nedohodl na pokračování, a když se ozval konkurent, dlouho neváhal.

„Sedli jsme si, řekli si nějaké podmínky a jsem tady,“ culí se.

I když má za sebou bohatou trenérskou či funkcionářskou minulost a v kariéře dosáhl celé řady úspěchů, žádné extra požadavky ani ambice nemá.

Dobře ví, že se klub ze Slovácka chystá na svoji 95. sezonu, fungovat i bez něj. Šolc ale ze svých nároků slevovat nemíní. Chce být přísný, ale spravedlivý.

„Vím, že je to jenom krajský přebor, ale tím, že jsem celý život působil v profesionálním hokeji, chci, aby kluci nechali všední starosti, dojmy a zážitky před zimákem, a tu chvilku, co jsme spolu, se chovali jako profíci,“ říká bývalý úspěšný mládežnický trenér.

„Nechci vyhlašovat žádné cíle. Chceme hrát špici, ne dole. Chci, aby to bavilo nejen nás, ale i fanoušky, co na nás budou chodit. Nechci hrát žádného zanďoura, vyhrávat 1:0. Naopak, chci hrát aktivní, bruslivý a útočný hokej. Uvidíme, zda na to mančaft bude mít, ale nemá cenu říkat, že nám stačí play-off,“ říká Šolc.

Hráčům má co předávat. V minulosti spolupracoval s věhlasnými kouči, známými odborníky. Třeba v Košicích asistoval Peteru Draisaitlovi.

Od německého kouče se dost naučil. „Strašně moc věcí měl od syna Leona z Edmontonu. Samozřejmě nejde všechno přenést do amatérského hokeje, ale vím, kam hokej směřuje, že je hodně o detailech. Dneska všichni umí bruslit, vystřelit. Chci pomoct klukům, aby se zlepšovali,“ tvrdí.

Diktátorem ale rozhodně nebude. „Nechci ani dělat žádné šílené změny,“ tvrdí.

„Je tady něco zaběhnutého, chci pokračovat v práci svých předchůdců. Na hokej ale možná mám jiný pohled než ostatní. I díky předcházejícím angažmá chci do kluků dostat moderní hokej,“ říká.

Nové svěřence teprve poznává, s mančaftem se seznamuje. I když nějaké informace a přehled má, prostoru i času má dost.

„Některé kluky jsem viděl třeba jenom jednou, ale vím, jak by to mělo vypadat,“ dodává.

Soutěžní premiéru si Šolc odbude v neděli 15. září proti Prostějovu, kdy se chystá velká sláva spojená se slavnostní otevřením zimního stadionu po rekonstrukci.