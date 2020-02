V utkání se dlouho čekalo na první branku. O tu se postaral v 18. minutě v přesilovce Stránský. V prostřední části gól nepadl. Ve třetí třetině ale domácí zužitkovali svoji převahu. Ve třiačtyřicáté minutě skóroval podruhé Antonovič a za dvě minuty to bylo po trefě Lumíra Galušky 3:0. Výhru domácích pak ještě pojistil v jednapadesáté minutě Juračka. ¨

,,Duel jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Sice jsme se v první třetině dostávali pozvolna do tempa, ovšem od poloviny střetnutí se náš herní projev zlepšoval. Ve třetí části už jsme Uherské Hradiště přehrávali nejen fyzicky. A protože máme v krajské lize po základní části už jisté třetí místo, tak jsme dali šanci téměř všem hráčům z naší početné soupisky. Chceme totiž před play off najít co nejideálnější sestavu a všechny hráče mít rozehrané a připravené před vrcholem sezóny,“ prozradil trenér Ostrožanů Ivan Klauda.

Jeho týmu v úvodním dějství však trochu vázla rozehrávka. ,,S přibývajícími minutami jsme ale tuto činnost zlepšili. Také mě těší vychytaná nula gólmana Michala Šurého a že se naši mladíci dokázali čtvrtý zápas v řadě gólové prosadit,“ pochvaloval si po derby spokojený Klauda.

,,Odehráli jsme smolný zápas. V první třetině nás podržel gólman Oharek. Ve druhé části jsme ale měli několik slibných příležitostí. Ani ve třetím dějství jsme se v koncovce neprosadili. Za stavu 3:0 mohl ještě Červenka dvakrát korigovat skóre. Jedna jeho šance v přesilovce skončila na domácí brankové čáře a hned záhy nastřelil tyčku. Gólu jsme se však nedočkali. Naopak Uherský Ostroh dal deset minut před koncem čtvrtou branku a ve zbytku střetnutí už jsme se nezmohli na odpor v pohodě hrajícího soupeře,“ konstatoval po utkání uherskohradišťský kouč Zdeněk Čech.

V tabulce krajské ligy je po 24. kole Uherský Ostroh třetí a Uherskému Hradišti patří devátá příčka.

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 4:0 (1:0, 0:0, 3:0)

Branky: Stránský, Antonovič, Lumír Galuška, Juračka.

Uherský Ostroh: Šurý (Lekeš) – Beneš, Stuchlík, David Rauš, Nevídal, Vaněk, Kučera – Mika, Vilém Galuška, Lukáš Zahubil, Lumír Galuška, Pavel Flora, Pavel Stránský, Antonovič, Klimovič, Jakub Zahubil, Marek Rauš, Juračka, Petr Flora. Trenéři: Ivan Klauda, Ján Valúch.

Uherské Hradiště: Oharek (Peprník) – Jurásek, Lažek, Procházka, Lišaník, Tischer, Řezníček – Tomešek, Pavlůsek, Červenka, Fridrich, Větříšek, Nohál, Forman, Šrenk, Burša. Trenér: Zdeněk Čech.