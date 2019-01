Brno – Obhájci mistrovského titulu mají po sezoně! I přes porážku 0:5 zlínští hokejisté zakončili sezonu v sedmém zápase čtvrtfinále play-off na ledě Brna se zdviženou hlavou. Kometa dnes od začátku zápasu na svém ledě dominovala a Zlínu nedala k naději na semifinále ani přičichnout. Pár šancí, které si PSG vytvořilo, zlikvidoval výtečný Čiliak.

Ve 4. minutě naservíroval Čermák kotouč Káňovi mezi kruhy a ten propálil Kašíka. „První gól nás překvapil. Čekali jsme tlak domácích, ale bylo špatné, že jsme dostali tak brzy góly. Odolat úvodnímu tlaku, vše mohlo dopadnout jinak," posteskl si kouč Zlína Rostislav Vlach.

„Protože nám nástupy v sérii nešly, chtěli jsme se v tomto zlepšit. Proto jsme na Zlín vletěli, vytvořili si tlak i šance. Jsme rádi, že se alespoň má střela ujala," oddechl si po první třetině v rozhovoru pro Českou televizi Jan Káňa.

Když ve 22. minutě vystřelil Ton od modré čáry, a Koreis pohotově jeho pokus dorazil za Kašíka, nevypadalo to s nadějemi Zlína na semifinále příliš růžově. Tím spíš, když ofenzivní uragán Komety pokračoval a ševcům se nedařilo jej zastavit. V polovině zápasu pak pohodu na hokejkách Komety využil Burian, který dotíraný zlínským obráncem přenechal Malcovi mezi kruhy a ten zavěsil – 3:0. Poté Zlín dostal možnost si zahrát přesilovku, jenže nejdřív Veselý nepřekonal Čiliaka. Následně si zuby na něm vylámal i Holík, který nedokázal zvednout kotouč nad beton brněnského gólmana. Naopak Kometa se dál vezla na vlně euforie a ve 38. minutě si duo Burian – Vondráček vychutnalo Kašíka počtvrté. Když v 54. minutě Dočekalovu střelu dorazil za Kašíka Zohorna a rozpoutal semifinálové oslavy. „Jak jsme v sobotu propadli, dnes jsme ukázali pravou tvář Komety. Zlín byl těžký soupeř, jsme moc rádi za postup," zářil po utkání štěstím kouč Komety Vladimír Kýhos.

„První gól byl docela důležitý, bohužel jsme jej dostali my. Od druhé trefy byla Kometa na koni a jednoznačně nás přehrávala," uznal po utkání kapitán ševců Petr Čajánek. „Přestože byla sezona náročná, bojovali jsme až do konce, do sedmého zápasu. Dnes jsme ale nepodali takový výkon, abychom postoupili," dodal zklamaně.

„Soupeř hrál jinak než u nás, lépe bruslil, v osobních soubojích byli lepší. Domácí postupně přidávali gól za gólem. Třebaže jsme měli dost sil, soupeř hrál fakt dobře a do ničeho nás nepustil," přiznal zlínský útočník Ondřej Veselý.

Za neúspěšnou označil sezonu trenér Zlína. „Sedmý zápas jsme ale prohráli i proto, že jsme si prožili náročnou sezonu, vždyť ještě o Vánocích jsme byli poslední. Postup do čtvrtfinále nás stál mnoho sil. Poslední čtvrtina základní části, to bylo naše play-off. Sice jsme splnili předsevzaný dílčí cíl v podobě postupu alespoň do předkola, ale vyřazení ve čtvrtfinále je stále pro náš tým neúspěch," zopakoval Vlach, jenž neočekává velké změny v sestavě.

Kometa – Zlín 5:0

Branky a nahrávky: 4. J. Káňa II (L. Čermák), 22. Koreis (Ton, Hanzlík), 31. Malec (Burian, Koreis), 39. Vondráček (Burian), 54. H. Zohorna (Dočekal, Honejsek). Rozhodčí: Hodek, Šindler – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 7200 (vyprodáno). Třetiny: 1:0, 3:0, 1:0. Konečný stav série: 4:3.

Brno: Čiliak – Ptáček, Kováčik, Hájek, Hanzlík, Kuboš, Malec – Vondráček, L. Čermák, J. Káňa II – Mrázek, Koreis, Burian – Ton, V. Němec, J. Hruška – Honejsek, H. Zohorna, Dočekal. Trenéři: Kýhos, Pešout a Beran. Zlín: Kašík – Matějíček, Žižka, Marušák, Valenta, Kotvan, A. Holík – Ondráček, Čajánek, O. Veselý – J. Svoboda, Leška, Kubiš – P. Holík, Roman Vlach, Říčka – Okál, Sedláček, Köhler. Trenéři: Rostislav Vlach, Jurík a Hrazdira.