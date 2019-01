Slovácko – Byla to bitva, jak má být, o postupujícím do semifinále playoff v sérii mezi hokejisty Uherského Ostrohu a Uherského Brodu rozhodoval maximální počet utkání. Šťastnější nakonec byli prvně jmenovaní, kteří přes odvěkého rivala přešli 2:1 na zápasy.

Hokejisté Uherského Ostrohu (v bílém) přivítali v krajské lize Uherský Brod. Z výhru 7:6 na nájezdy se v derby radovali hosté. | Foto: František Tureček

Uherský Brod – Uherský Ostroh 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Stav série: 1:1

Ostrožané vyhráli první zápas 3:1 a v pátek chtěli sérii ukončit. Jenže narazili a odvezli si debakl. „Všechno bylo špatně. Nebruslili jsme, nenabízeli, utkání se nám vůbec nepovedlo," klopil zrak trenér Ivan Klauda.

To na brodské straně pochopitelně zavládla velká spokojenost. „Dnes jsme předvedli o sto procent lepší výkon než v prvním zápase. Přidali jsme na bruslení, tvrdosti, perfektně jsme pokrývali střední pásmo," mnul si ruce kouč Roman Uhříček. „Zůstáváme ale na zemi, naši práci jsme ještě nedokončili. Po dnešku víme, kudy vede cesta," spřádal plány na rozhodující bitvu.

Branky: 6. a 15. Šiller, 36. a 57. Ondra, 22. Gergela, 56. Kubiš – 30. Antonovič. Uh. Ostroh: Valúch (Luner) – Nevídal, Heča, Červínek, Kučera, Zahradný – Antonovič, Mika, Neuwirth – L. Galuška, V. Galuška, Ťok – Rauš, Tóth, Flora – Stránský, Šlapák. Trenér: I. Klauda. Uh. Brod: Zubo – J. Vaněk, Pšeja, Gureň (16. Peterka), Řezníček, Kubiš, Surý – Doležálek, Holík, Peterka (16. Bumbál) – Okénka, Gergela, Ondra – Obadal, T. Pavlůsek, Šiller. Trenér: R. Uhříček.

Uherský Ostroh – Uherský Brod 8:3 (2:0, 1:0, 5:3)

Konečný stav série: 2:1

Domácí hokejisté byli před utkáním zdecimovaní, zranění hráči ale odložili ortézy a hlásili se trenérovi do služby. „V sobotu nás bylo na tréninku devět a měl jsem obavy. Jakmile jsem ale na druhý den u kluků viděl to obrovské odhodlání, cítil jsem, že to nemůže dopadnout špatně," povídal Ivan Klauda.

Jeho tušení se naplnilo, jednoduché to ale nebylo. „Kdyby soupeř v prvních dvou třetinách proměnil své šance, mohlo to vypadat jinak. Podržel nás ale Valúch, který vytáhl několik výtečných zákroků," děkoval ostrožský kouč svému gólmanovi.

„Nedali jsme vyložené šance, navíc jsme individuálními chybami darovali soupeři góly. Bylo to pade na pade, kdyby se hrál další zápas, tak by byl výsledek třeba úplně opačný," pokrčil smutně rameny Roman Uhříček, který soupeři sympaticky popřál co nejdelší cestu vyřazovacími boji.

„Kluci to odmakali s velkým sebezapřením, možná proto se k nám otočila štěstěna čelem," dodal Ivan Klauda spokojeně.

Branky: 5. a 57. Antonovič, 18. Flora, 30. Rauš, 42. Neuwirth, 50. Červínek, 52. Mika, 52. V. Galuška, 57. Antonovič – 47. z t. s. Holík, 56. z t. s. Obadal, 59. Kubiš. Uh. Ostroh: Valúch – Neuwirth, Kučera, Nevídal, Zahradný, Heča, Červínek – Antonovič, L. Galuška., V. Galuška – Mika, Flora, Rauš – Beneš (20. Šlapák), Ťok, Stránský. Trenér: I. Klauda. Uh. Brod: Zubo (52. D. Chovanec.) – J. Vaněk, Pšeja, Gureň, Peterka, Kubiš, Surý – Doležálek, Holík, Bumbál – Okénka, Gergela, Ondra – Obadal, Klusák, Šiller – T. Pavlůsek, Řezníček. Trenér: R. Uhříček.