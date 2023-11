Pauza způsobená rozbité plexisklem, spousta trestů, emoce. Nedělní zápas 13. kola Krajské hokejové ligy v Uherském Ostrohu se pořádně protáhl. Domácí tým v dlouhém a napínavém utkání vyšel bodově naprázdno, vedoucí a dosud neporažené Kroměříži podlehl 3:4 a v tabulce zůstal na čtvrté místě.

Hokejisté Uherského Ostrohu podlehli Kroměříži 3:4. | Video: Libor Kopl

Nepomohly ani tři využité přesilovky. „S lídrem soutěže jsme sehráli absolutně vyrovnaný zápas. I přesto, že jsme prohrávali 0:2, dokázali jsme se dostat zpátky. V poslední třetině jsme dvakrát nastřelili tyčku a při závěrečné přesilovce spojené s hrou bez brankáře jsme taky nedali tutovku. Musíme pracovat dál a věříme, že i to štístko se k nám otočí čelem. Klukům jsme za předvedený výkon poděkovali,“ uvedl hlavní trenér Uherského Ostrohu Roman Uhříček.

Hanáci šli do vedení v 5. minutě, kdy Rosendorf střelou z pravého kruhu našel mezeru mezi Zollpriesterovými betony a otevřel skóre. Vzápětí přečíslení dvou na jednoho proměnil kanonýr Jurča.

Kroměříž pak začali faulovat a vysloužili si hned několik dvouminutových trestů. První dvě přesilovky zůstaly bez využití. Třetí šanci v početní výhodě zužitkoval Mika. Nejproduktivnější hráč soutěže snížil na 1:2.

Zápas dál provázaly fauly a častá vyloučení. Slovácký celek výsledek srovnal v jedné z přesilovek. Puk do kroměřížské branky dorazil Červenka.

Úvod třetí třetiny poznamenalo rozbité plexisklo. Následovala patnáctiminutová přestávka, během které byl technický problém odstraněn.

Utkání dál gradovalo. Hanákům nejprve vrátil vedení Světlík, aby vzápětí Lumír Galuška tečoval střelu Kukuliše od modré a srovnal na 3:3.

Klíčová chvíle přišla v 52. minutě. Špatnou domácí rozehrávku potrestal Jelínek.

Ostrožané ve zbytku utkání soupeře několikrát zmáčkli v jeho obranném pásmu, sahali po vyrovnání. Dvakrát za zády gólmana Fajgla dokonce zazvonila tyčka. Na druhé straně tým opět držel skvělými zákroky ostrožský gólman Zoolpriester.

Závěr byl nervózní, maximálně vyšponovaný. Hosté byli několikrát vyloučení za nesportovní chování, Matula s Matějkou si dokonce po kritice rozhodčího Maťašovského dnesli trest do konce utkání s návrhem projednání na disciplinární komisi.

V závěru Hanáci nabídli soupeři přesilovku pět na tři. V poslední minutě ještě domácí zkusili hru bez brankáře, Kroměříž se ale ubránila a výhru 4:3 už nepustila.

„Za výhru jsme samozřejmě rádi, horší je, že Matějku s Matulou bude řešit disciplinární komise, čeká je trest,“ uvedl kroměřížský šéf klubu a zároveň trenér Zdeněk Bečka.

Zkušení útočníci na konci střetnutí neukočírovali své emoce. Po tom, co sudí Maťašovský poslal hosty do tří, vystartovali na rozhodčího a předčasně museli do sprchy.

„Rozhodčí utkání svými verdikty pokazil. Chyboval na obě strany. Mohl to být hezký a bojovný hokej ve výborné atmosféře, místo toho se z toho stala komedie, fraška,“ nechápe Bečka.

Podle kouče Hanáka utkání nebyl až tak vyhrocený, jak napovídá počet udělaných trestů. „Žádné zákeřnosti ani likvidační zákroky tam nebyly. Rozhodčí nás vylučoval za to, že slyšel nadávky ze střídačky. Je pravda, že klukům na konci ujely nervy, ale v celém kontextu zápasu se jim není co divit,“ říká Bečka.

„Utkání je natočené, zpětně se na něj můžete podívat. Spousta faulů byla nepotrestaná, sudí se věnovali jiným věcem. Neustále řešili, co kdo na ně pokřikuje. Přitom v té atmosféře nebylo pořádně nic slyšet,“ prohlásil.

V dalším víkendovém střetnutí neuspěli hokejisté Uherského Brodu, kteří prohráli v Blansku 3:6 a zůstávají pátí. Za hosty skórovali Mikulec, Stiksa a Vaculín.