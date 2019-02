Uherské Hradiště – V loňském roce přivedl s kapitánskou páskou brněnskou Kometu do finále extraligy. Letos se hoši z Ronda nepodívali ani do play off, a tak Radim Bičánek tušil, že co Kometě mohl dát, to už odevzdal.

Radim Bičánek strávil kus hokejové kariéry v Brně, kde dosáhl i na titul vicemistra. | Foto: DENÍK/archiv

Pomalu začal přemýšlet o konci profesionální kariéry, když vtom přišel blesk z čistého nebe v podobě přestupu do Karlových Varů. Rodák z Uherského Hradiště, který kromě působení za mořem nevytáhl brusle z Moravy, tak zamířil na nejzápadnější cíp naší republiky.

Karlovy Vary, to bylo celkem velké překvapení. Řekl byste to po loňské sezoně, která se moc nevydařila a kdy jste uvažoval o konci kariéry?

Je to změna a možná nečekaná. Beru to ale tak, že je tam mladý tým a já si v něm mohu prodloužit mládí. Navíc ta nabídka byla skutečně dobrá. V Brně poslední rok moc nevyšel a ani zájem z brněnské strany už nebyl a upřímně řečeno jsem jej ani nečekal. Potřeboval jsem změnu.

Je pravda, že z vaší strany se objevovaly hlasy, že v Brně asi skončíte, ale přece jen. Hokejová atmosféra v Brně, blízkost domova… To jsou věci, které se neopouštějí lehce.

Brno jsem bral tak, že jsem tam byl jeden z kluků, kteří jej měli táhnout a my jsme ze čtyř roků neudělali třikrát play off. Čas na změnu proto určitě nastal. Změnu jsem potřeboval já, vedení chtělo jít také jiným směrem, takže ten rozchod proběhl v naprostém klidu. Ale souhlasím s tebou, že brněnská hokejová atmosféra se těžko opouštěla.

Karlovy Vary jsou skutečně přes celou republiku. To bude pro vás asi opravdu velká změna?

Oslovil mě Rosťa Dočekal, Hodoníňan, kterého znám ze Znojma. Prvně se mně tam skutečně vůbec nechtělo a chtěl jsem dohrát kariéru v Hradišti nebo nižší soutěž v okolí. Pak jsem si ale tak nějak řekl, že to je dobrá nabídka, kterou bych měl využít. Navíc se tam zcela přebudoval kádr, ve kterém nezůstal kámen na kameni. Je to hodně mladý tým, a proto bude také bojovný a já bych mu měl dodat zkušenost.

Vary v loňském roce a v posledních sezonách vůbec bojovaly spíše o záchranu. Nebude krok do Varů tedy krok z brněnské louže do karlovarského blá­ta?

S nikým jsem o ambicích na sezonu nemluvil. Je ale jasné, že kádr je mladý a musí si sednout. Láká mě na tom angažmá, že bychom mohli překvapit. Já mám individuální plán a připravuju se doma, ale slyšel jsem, že kluci hodně trénují.

Sportovní manažer Dočekal říkal, že od vás čeká i to, že se umíte na ledě pobít. Když takhle spolu mluvíme, tak si nedokážu představit, že byste měl být zrovna bitkař.

Nehraju hokej proto, abych oslaboval mužstvo. Na druhou stranu z žádné bitky neutíkám, a když mě někdo vyzve, tak s tím nemám problém. S přibývajícími léty jsem samozřejmě už klidnější. Prostor před bránou ale čistit musím.

Už jsi měl možnost navštívit Karlovy Vary jako město?

Po pravdě řečeno moc ne. Sice jsme tam s hokejem jezdili většinou na dva dny, ale to jsem poznal jen hokej a zimák. Nástup na led mám až 22. července a do té doby mně tam vedoucí má najít nějaké bydlení.

Vzpomněl jste zimák. Rondo sice bylo hezké, ale v KV Aréně si asi přece jen polepšíte.

Rondo bylo skutečně krásně opravené, ale KV Aréna je ještě větší a modernější. Zázemí, rehabilitace je super, takže to je určitě velké plus.

Á propós. Vary, lázeňské město, neberete to své působení jako takovou lázeňskou proceduru na konec kariéry?

(Smích.) To samozřejmě ne. Ale fór dobrý… Pod tlakem tam budu stejně jako jinde. Když mně to nepůjde, tak tam prostě skončím.

Každopádně poznáte atmosféru lázeňského města. To bude pro vás asi další novum v kariéře?

Nevím, kolik tam budu mít času, protože tréninky mají být dvoufázové. Když ale bude čas o víkendu, tak si určitě zajdu rád na golf, o kterém jsem slyšel jenom dobré zprávy, a samozřejmě i do města, které je prý také poklidné, čisté. Osobně bych chtěl bydlet někde mimo centrum, protože mám psa a noční život stejně už není pro mě.

Znojmo i Brno byly v dosahu vašeho rodiště, takže jste jej mohl běžně navštěvovat. Tady to ale asi bude složitější?

To určitě. Ještě jsem se nedíval na rozpis, ale protože je olympijská sezona, tak program bude asi pěkně narvaný. Takže ani úterky nebudou volné. Ze Znojma i Brna jsem dojížděl, co to šlo. Teď to pochopitelně odpadne. Počítám s tím, že v červenci odjedu a přijedu někdy v dubnu. Jestli se dostanu domů na dva tři dny, tak to bude tak jednou za tu sezonu. Hradiště ale zůstává mým domovem, kde se mi líbí a kde budu bydlet po skončení kariéry.

Pojďme k hokejové benefici, která je za dveřmi. Významní hokejisté se do Uherského Hradiště a na Slovácko sjíždí už řadu let, nejen poslední čtyři roky, kdy se uskutečnili Slovácké benefice. Před tím to byli tenisové turnaje, hokejbal, fotbal… Čím to je, že se hokejistům, ale i fotbalistům na Slovácku tak líbí? Že by slivovice?

(Smích.) Jenom slivovice v tom pochopitelně není. Je ale pravda a je zvláštní, že Hradiště není vyloženě hokejové město. Spíše tady převládá fotbal. Slovácko je ale pohostinný kraj, kde se navíc vždycky našel někdo, kdo to dokázal dobře zorganizovat. Teď jsem komunikoval s Martinem Havlátem a už mě psal, jak se k nám zase těší. Prostě kluci k nám jezdí skutečně rádi.

Existuje v republice město, kde by podobná tradice, podobných akcí byla?

Nevím, nevím. Vím, že Jágr team má svoje akce, ale to jsou spíše tréninkové kempy. V Prostějově bývaly exhibice, ale myslím, že v Hradišti je ta tradice nejdelší a taky se dochovala až dodnes.

V posledních letech se k setkáním přidal i charitativní nádech a křivka částek, které se při nich vybraly, letí strmě nahoru.

Vloni to byly tři miliony. To klobouk dolů, to bylo neuvěřitelné. Kuba Kovář i Petr Zámečník se o to výborně starají a dělají to pro dobrou věc. Udržují stále kontakt s kluky, kteří sem jezdí a to je hrozně důležité. Vloni to bylo díky jaroslavlské tragédii ve smutném duchu. Možná i díky tomu se vybralo tolik peněz, protože to bylo hodně o emocích. Bylo to sice dojemné, ale přitom krásné, že se na kluky nezapomnělo. Letos to bude poprvé na ledě, což si myslím lidé ocení, protože uvidí kluky, kteří hrají NHL, při tom co umí. To si myslím, že je super.

Po jak dlouhé době se vůbec postavíte na hradišťský led?

V minulé sezoně jsem si byl jednou zabruslit s muži, ale to byl výjimečný okamžik. Ale před lidmi? (Dlouze přemýšlí.) No? Teď si mě dostal. To už bude hrozně dlouho. Snad deset let. I víc. Docela se na to těším.

Letošní benefice získává mezinárodní rozměr. Zapojí se do ní i vaši kamarádi ze Slovenska a polovina vydražené částky půjde díky Majce Demitrové na Slovensko. Ondra Pavelec si myslí, že díky slovenským klukům může ta loňská rekordní částka padnout.

Bude to zajímavé. Myslím, že Slováků přijede hodně. Je jen škoda, že se Stanley Cup tak natáhl. Pro Hossu, Cháru nebo tuším Handzuše bude těžké přijet. I tak je tam spousta kluků, kteří to vezmou prestižně a budou to hecovat.

Myslíte, že to budou hecovat i na ledě?

To nevím. Myslím, že kluci si budoudávat pozor. Přece jen už dva měsíce nebruslí a jsou opatrní. Spíš to bude asi legrace, ale uvidíme. Kdo ví?

Patříte ke generaci, která zažila roky po rozdělení Československa v NHL. Jak jste se tam se Slováky k sobě vlastně chovali?

Tenkrát za mořem moc kluků z Česka i Slovenska nebylo, a tak když jsme se potkali s Čechem nebo Slovákem, tak jsme se brali jako z jedné země.

Na benefici naváže plynule hokejová škola Ondry Pavelce, ve které máte také svoji roli. Údajně jste zvažovali s Láďou Kohnem, že byste udělali svoji hokejovou školu. Ondra Pavelec vás předběhl?

Tak se to nedá říci. Láďa Kohn žije v Americe a připravit takovou školu není jednoduché, třeba i z toho důvodu, že hokejová sezona je dlouhá a začíná se už v půlce července. Spíše jsme uvažovali, že bychom ji založili jednou, až skončíme s hokejem. Pak přišel Kuba Kovář s tím, že Ondra do toho chce jít už teď a my jsme rádi, že se do ní můžeme zapojit. Láďa to zná z Ameriky, protože tam trénuje syna a malé kluky. Pro mě to bude novinka, které se rád zúčastním a uvidím, jak to chodí. Já sice byl v Kometě na tréninku s malými, ale vytvořit pro ně trénink není vůbec jednoduché. Oni potřebují docela něco jiného než dospělý hokejista.

Pod patronát byste si měl vzít obránce a vůbec obrannou hru.

Je to tak myšleno, ale spíš budu malým klukům takovým rádcem a přenašečem zkušeností. Budou tam pochopitelně i trenéři, kteří ty kluky budou učit, co potřebují.

Autor: Petr Kempný