Příští úterý by jím měl být na valné hromadě jmenován Robert Hamrla, jehož v pondělí vybrala rada města.

„Nezlobte se, ale konkrétní jméno potvrdit ještě nemohu. Ale opravdu máme vybráno! Dokud nebude jeho jméno definitivně potvrzeno na úterní valné hromadě, nebudu situaci v otázce výběru komentovat,“ omluvil se za hlavního akcionáře Jiří Korec, primátor města Zlína.

Ve hře přitom byly naposledy hned tři varianty řešení patové situace: první bylo zvolení Roberta Hamrly, druhou Jiřího Marušáka s podporou a asistencí Petra Čajánka a třetí vypsání nového výběrového řízení.

„Rada na svém pondělním zasedání zvážila všechny možnosti, aby po obsáhlé diskuzi nakonec vybrala jednu z variant. Tu nyní předáme dalším spolumajitelům klubu k potvrzení. Poslední dohoda přitom zněla jasně – všichni potvrdí našeho vybraného kandidáta na generálního manažera,“ potvrdil Korec.

Změnil názor. Hamrla je zpět ve hře o pozici generálního manažera Beranů

„Musíme ještě vyřešit a vymezit kompetence a pravomoci nového šéfa klubu, stejně jako připravit smlouvu, která bude standardní. To nyní ladíme.“

Především zapsaný spolek Berani Zlín v čele s Tomášem Valáškem v posledních týdnech moc prostoru k manévrování nedostal. Zvláště, když nyní čeká na schválení pětimilionové půjčky od města Zlín, která mu má pomoci překlenout čas, než se dostane ke čtyřem milionům korun, které má zablokovány u Sberbank.

Finální řešení ale podle všeho nebude bezbolestné. Ze sázky na Roberta Hamrlu nejsou nadšené zlínské hokejové legendy v čele s Petrem Čajánkem, které chtěly dostat ještě čas a příležitost. Město však žádá změnu.

„Víme o nevraživostech a historických křivdách mezi některými členy. Moc bych si přál uklidnit vášně a emoce, které nyní v klubu panují. Přece jen by nám všem mělo jít o to hlavní – pomoci zlínskému klubu,“ zdůraznil Korec a věří, že si v nejbližších dnech všechny strany sednou s chladnou hlavou k jednomu stolu a začnou konstruktivně komunikovat.

„Měly by si říct, kam má klub směřovat, kdo by co chtěl dělat a na základě toho si najít svou pozici. Potenciál je tam velký.“

Podle informací Deníku je také možný konec generálního a titulárního partnera.

„PSG avizovalo tuto možnost, pokud bude vybrán kandidát, s nímž nebudou zcela ztotožněni. Uvidíme, co přinesou příští dny,“ pokrčil rameny Korec, přičemž potvrdil, že se město dlouhodobě nebrání prodeji svého významného podílu ve zlínském hokeji.

„Dává mi smysl, pokud by městu zůstalo pět procent. Souběžně nyní probíhá nacenění podílu v souvislosti s případným prodejem, respektive svěřením výkonu vlastnických práv,“ doplnil Korec.

Na závěr zdůraznil, že vybraný kandidát na šéfa zlínského hokeje přebírá společnost v dobré finanční kondici.

„Věřím, že se mu podaří získat další partnery, zvýšit sílu klub a dostat ho výkonnostně tam, kam patří. Zpět do extraligy,“ dodal Jiří Korec.