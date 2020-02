,,Součastná forma uherskohradišťského týmu má vzestupnou tendenci. Po návratu gólmana Vlastimila Oharka mužstvo začalo vyhrávat a přiblížilo se k postupovým pozicím do play off. Celek vedený zkušeným trenérem Zdeňkem Čechem předvádí kombinační hokej. Nechybí mu ani důraz,“ podělil se o základní poznatky o nedělním soupeři generální manažer Uherského Ostrohu Bronislav Zápařka.

Ostrožané jsou na střetnutí s letitým rivalem připravení.

,,V utkání budeme předvádět rychlý aktivní hokej založený na individuálních schopnostech klíčových hráčů podpořený kvalitním brankářem Michalem Šurým. V tradičním a prestižním souboji ovšem musíme hrát disciplinovaně. Pokud se nebudeme nechávat zbytečně vylučovat a naši hráči budou plnit taktické pokyny trenérů Ivana Klaudy a Jána Valúcha, tak máme velkou šanci na vítězství,“ věří, že domácí slováckého rivala porazí Zápařka.

Bojovně naladění jsou také v Uherském Hradišti.

,,Vzhledem ke skutečnosti, že jsme blízko k postupu do čtvrtfinále play off, tak si do Uherského Ostrohu pojedeme pro tři body. Nicméně je nám jasné, že nás čeká těžké utkání, protože Ostrožané jsou doma silní v ofenzívě,“ uvědomuje si vůdce uherskohradišťské lavičky Zdeněk Čech.

Ten má jasno o taktice. ,,Tu postavíme na pozorném a důsledné obraně, rychlé rozehrávce z obranného pásma a brejkových akcích,“ plánuje hostující kouč.

A co podle něho zápas rozhodne? ,,Forma brankářů a kdo bude lépe proměňovat šance,“ předpokládá Zdeněk Čech.