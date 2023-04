Hokejový sen a zlínská pohádka pokračují dál. Ještě loni extraligoví hokejisté Zlína mají nyní po ovládnutí valašského finále Chance ligy (4:2 na zápasy – pozn. red.) příležitost se v nejkratším možném čase vrátit mezi elitu. Stačí k tomu jediné – v baráži hrané na čtyři vítězství porazit poslední celek po základní části extraligy - Jágrovo Kladno.

Oslava zlínských hokejistů s pohárem pro vítěze Chance ligy s domácími fanoušky.

„Ano, Středočeši mají výhodu dlouhé čtyřicetidenní přestávky, nejsou tak rozbití a zranění jako my, na druhou stranu jsme v laufu a nejsme favorité. Doteď jsme nejednou překvapili,“ naráží generální manažer PSG Berani Zlín Robert Hamrla na skutečnost, že svěřenci Miloše Říhy mladšího postupně vyřadili nejlepší trojici po základní části – Porubu, Třebíč a naposledy rivala ze Vsetína.

Tato dosavadní spanilá jízda má vedle sportovní i druhou stránku mince – na přelomu roku ještě po uši zadlužený klub se díky posledním úspěchům a vyprodaným zlínským ochozům dostal z nejhoršího. „Ano, postupem do baráže nám věrní fanoušci pomohli smazat několikamiliónový deficit, ve kterém jsem klub přebíral. Teď by to ještě chtělo tu pověstnou třešničku na dortu a pokusit se šokovat Kladno a vrátit se přes něj mezi elitu,“ přeje si nejen Hamrla.

Náročná série tvrdého boje o extraligu startuje v neděli (od 16 hodin) a pondělí na ledě Kladna (18), odvety ve Zlíně jsou na programu příští čtvrtek a pátek (oba od 17.30). „Přeprodej vstupenek startuje přes Ticketportal ve středu 12. dubna odpoledne, na pokladnách pak ve čtvrtek a pátek. Na tyto zápasy již neplatí ani permanentky plus, ovšem jejich majitelé mají předkupní právo, kdy jim jejich místo i s patnáctiprocentní slevou budeme rezervovat od sobotní 10. hodiny,“ upřesnil marketingový manažer zlínského klubu Libor Kožík.

„Všichni věříme, že fanoušci nám svou hlasitou podporou v nejdůležitější fázi sezony pomohou a opět bude na domácí duely s Kladnem plno,“ přeje si Hamrla.

Ceny vstupenek na barážové duely s Kladnem zůstávají na stejné výši jako na předchozí finálové boje Beranů se Vsetínem. Na stání se dostanete za 300 Kč, na sezení za 400 Kč (kategorie B) či 600 Kč (kategorie B). Na klubových sedadlech to budete mít za 900 Kč.

Na baráž již permanentky neplatí, jejich majitelé ale mají předkupní právo, navíc se slevou 15 procent. „Většina našich abonentů má místa v kategorii A. Pokud si tedy nyní vstupenky na své místo zakoupí, ušetří na úvodním dvojutkání 200 korun,“ doplnil Kožík.

Jízdní řád baráže o extraligu 2023 (série na 5 vítězství)

1. zápas: neděle 16. dubna: Rytíři Kladno - Berani Zlín (v 16 hodin)

2. zápas: pondělí 17. dubna: Rytíři Kladno - Berani Zlín (v 18 hodin)

3. zápas: čtvrtek 20. dubna: Berani Zlín - Rytíři Kladno (v 17.30 hodin)

4. zápas: pátek 21. dubna: Berani Zlín - Rytíři Kladno (v 17.30 hodin)

případný 5. zápas: pondělí 24. dubna: Rytíři Kladno - Berani Zlín (v 18 hodin)

případný 6. zápas: středa 26. dubna: Berani Zlín - Rytíři Kladno (v 17.30 hodin)

případný 7. zápas: pátek 28. dubna: Rytíři Kladno - Berani Zlín (v 18 hodin)