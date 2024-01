Zapomněli na ostudnou předvánoční domácí porážku v derby s Uherským Hradištěm, v prvním duelu po vánočních svátcích se skvěle naladili na zbytek sezony. Hokejisté Uherského Ostrohu v 19. kole Krajské ligy jižní Moravy a Zlína deklasovali poslední Brumov 9:1 a přiblížili se třetímu Blansku na rozdíl dvou bodů. Vaněk a spol. zůstávají poslední.

Ostrožané neměli s rivalem žádné slitování. I když v prostřední části za stavu 4:0 zvolnili, zbytečně faulovali a nechali soupeře alespoň na chvíli nadechnout a snížit, závěr proměnili v exhibici a zlepšili si nejen skóre, ale i náladu po předcházejících domácích ztrátách.

Demolici Brumova řídil Filip Stránský. Osmadvacetiletý útočník se ve čtvrtečním zápase blýskl čtyřmi góly, lepší duel letos neodehrál.

„Střelecky se mi až tolik nedaří. Jsem rád, že mi to tam napadalo alespoň teď. Tři góly jsem dostal do spoluhráčů úplně zadarmo. Kluci odvedli výbornou práci,“ ocenil spolupráci s parťáky Pavlem Florou a Lumírem Galuškou.

Dařilo se i elitní formaci. Mika se trefil dvakrát, jednou skóroval i Červenka. Skóre hned ve 3. minutě otevřel mladík Juračka.

„Dneska jsme potřebovali vyhrát, což se nám podařilo. Dokonce i výsledek je pro nás velmi příznivý. I přes jasnou výhru 9:1 jsem ještě nebyl s hrou úplně spokojený. Kluci s narůstajícím skóre trošku povolili. Toto musíme zlepšit a naplno hrát až do konce,“ říká trenér Uherského Ostrohu Roman Uhříček.

Favorit si v prostřední části vybral hluchou pasáž, když rychle za sebou vyfasoval pět trestů a vypadl z rytmu, tempa.

„Udělali jsme z toho zbytečnou detektivku, protože jsme se tam nechali několikrát hloupě vyloučit,“ hněval se Uhříček.

Ostrožané se ale v závěrečné části zklidnili a celkem poklidný duel definitivně rozhodli.

Hosté na protivníka nestačili. Čestný úspěch zaznamenal Lukáš Lysák, který povedenou ranou připravil gólmana Zollpriestera o čisté konto.

Brumovské ale po dalším výprasku vstřelená branka rozhodně netěšila. Hostující trenér Jozef Zavadil už je na podobné vystoupení mužstva zvyklý.

„Kvalita soutěže šla nahoru a bez tréninku se hokej hrát nedá,“ opakuje neustále.

„Ano, s jedním tréninkem mohou hrát bývalí hokejisté, co to mají v hlavě a v rukách, ale z našeho týmu nikdo dřív vysokou soutěž nehrál, ani Kuba Vaněk ne. Všechno jsou to dobrodruzi, co si myslí, že to zvládnou, ale takto to prostě nejde,“ prohlásil natvrdo.

Brumov prožívá špatnou sezonu. Po devatenácti kolech je s deseti body poslední, inkasoval už 105 branek.

„Tento zápas jenom podtrhl letošní výkony a výsledky. Když v úterý přijde na trénink devět hráčů, tak ve čtvrtek už na ledě nikoho z nich nevidím a o tom to celé je,“ dodal Zavadil.

V dalších čtvrtečních zápasech Uherský Brod přetlačil v derby Uherské Hradiště 4:3 po samostatných nájezdech a stejným výsledkem Břeclav porazila favorizovaný Prostějov. V čele je Kroměříž, která už před Vánocemi deklasovala Blansko 9:3.

Další kolo se hraje v sobotu.