Ostrožanům naplánovaná oslava vyšla skvěle. I když jim to místy drhlo a hra rozhodně nebyla podle představ trenéra Ivana Klaudy, spokojení fanoušci ocenili produktivitu, pět vstřelených branek a přesvědčivou výhrou.

„Body nás těší, ale výkon musíme zlepšit,“ ví dobře Klauda.

Krajská liga jižní Moravy a Zlína, předehrávka 6. kola -

HOKEJ UHERSKÝ OSTROH – HC UHERSKÉ HRADIŠTĚ 5:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 5. J. Zalubil (Červenka), 10. J. Zalubil (Červenka, Mika), 27. Mika (Vaněk), 27. Stránský (Pa. Flora, L. Zalubil), 57. Stránský (Galuška). Rozhodčí: Smilek - Babulík, Goňa. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:0. Diváci: 336.

Svěřence po šestém letošním triumfu příliš nechválil, přesto měl k jejich představení pochopení. „Slavnostní událost, večírek, ještě volíme kapitána. Jako trenéři jsme z toho měli strach. Nakonec jsme to zvládli, ale věděli jsme, že derby bude těžké. Soupeř kousal, zápas ale rozhodla zkušenost našich hráčů, kteří umí dát gól. Hostující brankář sice chytal slušně, ale náš gólman byl lepší, když má nulu,“ uvedl Klauda.

Ostrožané hlavně díky skvělému Šurému, jenž hosty deptal skvělými zákroky, měli zápas od začátku do koncem pod kontrolou, za šedesát minut se nedostali z komfortní zóny.

„Ono se strašně těžko hraje, když se v zápase loučíme se dvěma kluky, kteří u nás dlouhodobě působili a jednoho z nich jsme dokonce ještě zařadili do sestavy, přitom nebyl vůbec na trávníku. Navíc jsme nastoupili proti soupeři, který v posledních dvou zápasech dostal nasypáno. Kluci si asi mysleli, že to půjde samo. V naší hře bylo i podcenění. Bohužel jsme se přizpůsobili soupeři a náš výkon byl špatný,“ přiznává Klauda.

Jeho tým přitom začal dobře a v 10. minutě po dvou trefách Jakuba Zalubila vedl 2:0. Jenže v té chvíli se favorit uklidnil a útočit začal i snaživí protivník. Hosté z Uherského Hradiště se ještě v první třetině dostali do několika úniků, žádný gól ale nedali a ve zbytku utkání to bylo stejné.

Branky stříleli jenom domácí. „Když nedáme gól, nemůžeme vyhrát. To, jak jsme s šancemi nakládali, bylo až trestuhodné,“ zlobil se kouč Uherského Hradiště Lukáš Kašný.

Zdroj: Libor Kopl

Svěřencům mizernou koncovku vyčítat nebude. „Kluci jsou natolik zkušení, že to vědí od první třetiny. Skóre klidně mohlo být opačné. Snad jsme si to pošetřili do dalšího zápasu,“ doufá Kašný.

Jak se mají proměňovat vyložené příležitosti, ukázali soupeři Mika se Stránským, kteří v prostřední části v rozmezí jedné minuty zvýšili už na 4:0. Nešťastný Kašpárek za góly nemohl, taky chytal slušně.

Závěrečná perioda se dohrála pouze z povinnosti. Triumf Ostrohu završil v početní výhodě Stránský. Na druhé straně dál čaroval výtečný Šurý, jenž si připsal první nulu v letošním ročníku.

„Na ledě to bylo padesát na padesát,rozdíl mezi prvním a předposledním nebyl vidět. Zápas rozhodla forma domácího brankáře a naše zahozené šance,“ uvedk Kašný, který měl až na jednoho hráče v derby k dispozici takřka kompletní tým.

Páteční derby mělo slavnostní nádech. Šéf domácího klubu Rostislav Polehňa před utkáním poděkoval dvěma bývalým hráčům a oporám Aleši Nevídalovi a Radkovi Kučerovi. Oba borci definitivně ukončili hráčskou kariéru a zaslouženě si vyslechli potlesk diváků. Od předsedy oddílu obdrželi památeční dres a láhev rumu.

Závěr naopak zpestřila potyčka mezi domácím Pavlem Florou a hostujícím Jiřím Formanem. Zatímco útočník Ostrohu zůstal na trestné lavici, odkud sledoval konec střetnutí, Forman raději prchl do kabiny.

