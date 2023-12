Třikrát zkusil vystřelit z velké dálky. Jednou minul domácí branku, podruhé trefil břevno a třetím pokusem vyrovnaný nedělní duel 18. kola Krajské ligy jižní Moravy a Zlína v čase 59:42 rozsekl. Hostující kapitán Robin Tischer zařídil hokejistům Uherského Hradiště výhru v Uherském Ostrohu.

Hokejisté Uherského Ostrohu podlehli Uherskému Hradišti 2 | Video: Libor Kopl

Podceňovaní hosté překvapivě porazili okresního rivala i podruhé v sezoně, tentokrát 3:2 a odrazili se ze dna tabulky.

„Myslím, že tentokrát nás soupeř nepodcenil, kluci ale do toho dali srdce, bojovali. Celkově asi dneska chtěli víc,“ míní kouč Uherského Hradiště Radek Uherek.

Výhry nad týmem, v jehož dresu strávil většinu kariéry, si nesmírně vážil. „Bylo to velice vyrovnané utkání. My máme mladý tým, měli jsme i štěstí, to ale k tomu patří. Pokud kluci budou dál makat, takto dřít, tak to půjde,“ uvedl Uherek.

I když duel proti Ostrohu, mezi jehož legendy patří, bral velice prestižně, svěřence ale motivovat vůbec nemusel. „Derby má vždycky svůj náboj,“ pousmál se kouč vítězů.

Zatímco borci z Uherského Hradiště si vychutnávali předvánoční triumf, Ostrožané další domácí ztrátu jen těžce kousali. Že rivalovi podlehli i podruhé v sezoně, nemůže být náhoda.

„Za mě dneska bylo všechno špatně. Nebyla tam energie, nedali jsme spoustu vyložených šancí. Soupeř bojoval, dal do toho srdce. My jsme předvedli profesorský hokej, takto se doma prostě nehrajeme. I když jsme hráli s outsiderem, takto by to vypadat nemělo,“ má jasno nespokojený kouč Ostrohu Roman Uhříček.

Zdroj: Libor Kopl

Jeho tým před vlastním publikem selhal již poněkolikáté. Čtvrtý tým tabulky navíc rozdává body soupeřům, které by měl s přehledem porážet.

„Pro náš výkon nemám omluvu. Je pěkné, že jsme předtím odehráli pěkné zápasy, ale když máme vyhrát, tak to nedokážeme,“ nechápe Uhříček.

„Porážka mě velice mrzí, nebál bych se říct, že je to naše ostuda. Takové soupeře musíme doma porážet,“ ví dobře.

Hrdinou nedělního derby byl kromě klíčového beka Tischera také hostující brankář Ondřej Dolíška. Jednadvacetiletý odchovanec Vítkovic, který v Uherském Hradišti hostuje z druholigového Hodonína, proti bývalému klubu předvedl několik skvělých zákroků a předčil i svého kolegu, někdejšího brankáře hodonínského Baníku Jakuba Zoolpriestera.

„Říkám pořád, že brankář je tři čtvrtě mančaftu,“ chválil gólmana kouč Uherek.

Nové hostující jedničce dost pomohli obětaví zadáci, kteří několikrát uklidili kotouč poskakují v brankovišti.

„To, že nedáváme góly, není náhoda. Chybí nám důraz před brankou soupeře,“ říká Uhříček.

Problémy se na Ostroh začaly valit již před utkáním. Klíčový útočník Mika totiž při rozbruslení inkasoval úder do obličeje a ze zimního stadionu putoval rovnou do nemocnice na šití.

„Je pravda, že Víťa je jeden z našich klíčových hráčů, ale nemůžeme se na jeho absenci vymlouvat,“ uvedl domácí kouč.

Ostrožané šli sice gólem Stránského na konci úvodní části do vedení, ale jinak se herně i střelecky soužili. Domácí demonstrovali svoji nepohodu hlavně v polovině střetnutí, kdy za nerozhodného stavu 1:1 promarnili přesilovku pět na tři, kterou si navíc zkrátili zbytečným faulem Rauše.

Vzápětí favorita srazila trefa Bezděka, jenž navázal na přesný zásah Korandy a završil obrat. Nadšeně hrající Uherské Hradiště mohlo rivala dorazit v závěrečné periodě, Witoš ale trestné střílení neproměnil.

Ostrožané měli ve třetí třetině herně navrch. Odhodlaného soupeře mačkali, ale střelecky se soužili. Zmar alespoň na chvíli přerušil v přesilové hře Jakub Zalubil, který za Dolíšku dorazil střelu Pavla Flory.

Domácí fandové v tu chvíli věřili ve výhru, ze stadionu nakonec prchali ještě před závěrečnou sirénou. Favorita definitivně do kolen srazilo nahození kapitána Tischera od modré čáry osmnáct sekund před koncem základní hrací doby.

Uherské Hradiště, které po minulé porážce s Kroměříží, prošlo během pár dnů neuvěřitelnou proměnou, se díky venkovní výhře 3:2 dostalo před Brumov na předposlední místo, Ostroh je čtvrtý.

„Jedna lajna je velice dobrá, zbytek se k ní musí přiblížit, aby to fungovalo ještě lépe. Některé zápasy jsme ale zvládli, už to vypadá lépe,“ pochvaluje si Uherek.

Ostrožané jsou na tom podstatně lépe, ale o spokojenosti se v klubu mluvit nedá. „Když se moc chce, tak se to někdy nepovede,“ posteskl si Uhříček.

Štědrovečerní exhibiční klubový duel tak příliš veselý nebude. Krajská liga jižní Moravy a Zlína má nyní vánoční přestávku. Soutěž pokračuje až na začátku ledna.